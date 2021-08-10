Алтайская полиция готова заплатить за информацию о местонахождении похитителя 12-летней школьницы

Лавкин перед тем, как сбежать, сказал родным, что ушел в лес собирать шишки Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Больше недели в Алтайском крае разыскивают Олега Лавкина, обвиняемого в похищении 12-летней школьницы. Как сообщили в региональном главке МВД, за информацию о мужчине гарантируют безопасность и даже вознаграждение.

- Передвигается лесными массивами от села Малоенисейское Бийского района предположительно в сторону Республики Алтай, может выходить в населенные пункты. В случае имеющейся информации о местонахождении подозреваемого просьба обратиться по телефонам: 8 (906) 966 4954, 8 (906) 945 7176, 8 (385 2) 397 313. Анонимность, безопасность и вознаграждение гарантируются, - отметили в управлении.

Согласно законодательству, размер денежного поощрения может варьироваться от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей, однако в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сумму, которую готовы заплатить за информацию о Лавкине, не уточнили.

Лавкин Олег Викторович 1981 года рождения проживает в селе Малоенисейкое Бийского района. Основные приметы: на вид 35-45 лет, рост от 170 до 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие темно-русые. Мужчина был одет в зеленый камуфляжный костюм, куртку с капюшоном, на котором есть антимоскитная сетка, рюкзак цвета хаки и синюю обувь. Кроме того, он носит очки.

Напомним, 31 июля стало известно об исчезновении девочки, которая приехала с семьей в Малоенисейское на летнюю дачу, отправила кататься на велосипеде и исчезла. На её поиски отправились полицейские, поисковики и волонтеры, но ночью 2 августа она сама вернулась домой. Школьница рассказала ужасающие подробности того, через что ей пришлось пройти.

В день пропажи школьница поехала покататься на велике, когда на неё напал местный житель, связал, погрузил в прицеп мотоблока, отвез в свой дом и запер в подвале. По факту похищения несовершеннолетней следком возбудил уголовное дело. Выяснилось, что обвиняемый в преступлении месяц следил за своей жертвой, а подвал, в котором он её удерживал, и вовсе мог рыть годами. После похищения Лавкин пытался запутать полицейских и подкинул вещи девочки на берег реки, а велосипед неподалеку, но в какой-то момент испугался и все же решил отпустить узницу, а сам подался в бега.

К слову, Лавкин перед тем, как сбежать, сказал родным, что ушел в лес собирать шишки. Односельчане рассказывают, что он уже неоднократно уходил в тайгу и даже жил там какое-то время, поэтому затаиться где-то в глуши для него – не проблема.

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