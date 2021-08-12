Алтайский следком: родители Ксюши Боковой отказались от опознания до результатов экспертизы

Ксюша Бокова пропала семь лет назад

- Родителей Ксюши Боковой оповестили о том, что в реке Черемшанке найдены вещи и останки девочки, - сообщили «КП»-Барнаул» в пресс-службе Алтайского следкома.

По информации СК, в данный момент родители отказались от опознания, решив дождаться результатов генетической экспертизы. При этом наши источники в правоохранительных органах утверждают, что родителей вызывали в следком, чтобы взять образцы для проведения ДНК.

Напомним, 9 августа в Новоалтайске на речке Малая Черемшанка были обнаружены два сапожка 35 размера. Позже водолазы нашли и часть куртки, джинсов, а после останки ребенка.

По одной из версий, они могут принадлежать пропавшей в марте 2014 года Ксюше Боковой.

Напомним, семь лет назад одиннадцатилетняя девочка возвращалась из школы, до дома оставалось совсем немного - перейти по мостику через речку и вдруг девочка таинственно пропала. В поисках школьницы в тот год участвовали полицейские, спасатели, волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди. На Черемшанке проверяли практически каждый метр, даже натянули сетку, чтобы ловить проплывающие предметы. Увы…

Все это время поиски пропавшего ребенка временами возобновлялись. Отрабатывались все версии, в том числе- похищения. Иногда появлялись слухи, что Ксюшу видели живой.

Точку в этом деле не ставили, но и следов не было. И вот эта находка…

10 августа корреспонденты «КП» побывали на месте, где накануне весь день работали следователи, криминалисты, водолазы. На берегу загорали девочки. Одна из них, представилась Дашей, сказала, что родители Ксюши Боковой – их соседи, что эту ужасную историю знают и взрослые и дети.

После мы доехали до дома родителей пропавшей девочки. Наталья Бокова, мама Ксюши, открыв калитку, отказалась от каких либо разговоров, заметив, что ее на опознание не приглашали, и поторопилась закрыть дверь с какой-то растерянной улыбкой.

- Жаль родителей, - судачили местные на берегу, - опять переживут этот ужас.

- С другой стороны , если подтвердится, что это Ксюша, хоть похоронить смогут ребенка по- человечески, - вздохнула одна и соседок.

- Исследования и ДНК- экспертиза костных останков займут не менее месяца, - сообщили в пресс-службе Алтайского следкома.

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