«Мама, я в овраге, силосной яме»: алтайские следователи проверили версию ясновидящей о пропавшей 7 лет назад Ксюше Боковой

Ксюша Бокова

Ксюша Бокова – одна из немногих детей, которых так и не нашли. Ее дело до сих пор не закрыто, а поиски продолжаются. Об этом на брифинге ко Дню защиты детей в Барнауле рассказал замруководителя алтайского управления следкома Константин Мальцев.

- Срока давности у этого дела нет. Мы отрабатываем каждое слово, каждую зацепку, которая появляется, - рассказал следователь.

Девочка пропала в 2014 году в Новоалтайске, тогда ей было 11 лет. Она шла из школы вместе с подружкой, до дома оставалось дойти 200 метров и перейти мост через маленькую речку. Навстречу Ксюше из дома шел отец, но встреча не состоялась: в промежуток с 11.00 до 11.15 сотовый девочки стал недоступен. Водолазы прощупали каждый метр реки и ничего не нашли. Что с ней, не известно до сих пор.

В последний раз расследование возобновляли около двух лет назад. Тогда в сетях появилось сообщение женщины, которая увидела девочку во сне:

«У меня был тяжелый год, несколько реанимаций. Теперь ко мне приходит Ксюша Бокова! Просит, чтобы я связалась с её мамой, что она очень по ней скучает. Я девочке говорю, что она мне не поверит, а она: «Ты скажи мамуся-Натуся, и она поверит!». Я загуглила, её маму, правда, зовут Наталья! Ещё говорит, что чуть-чуть не дошла до дома, мужик её схватил, она его не знает, изнасиловал, потом в подвале она сидела, плакала. Показывает - нога болит левая, то ли сломал... Её рюкзак подкинул куда-то, а она была в другом месте! Она говорит: «Мама, я в овраге, силосной яме, как идти к тебе на бывшую работу, мы ходили, и ты рассказывала, лет 6 мне было. Попроси дядю Славу, он поможет! Похорони меня в том красивом платье, что я хотела». Мне страшно, и девочку жалко! В дурку меня упекут, а у меня трое детей! В том городе я никогда не была...Мамуся-Натуся найдите её!».

В тот раз даже возобновляли поисковые мероприятия, проверили все указанные ориентиры, но результатов это не принесло.

- К сожалению, еще ни разу при проверке сообщений очевидцев ничего толкового не вышло, - сообщил Константин Мальцев.