Под Новоалтайском нашли Ксюшу Бокову, пропавшую в 2014 году

Ранее предполагали, что девочку могли похитить

Источники «Комсомолки» сообщили, что останки пропавшей в 2014 году Ксюши Боковой нашли под Новоалтайском недалеко от моста, где она и исчезла.

- Ее затянуло в ил, а сейчас выкинуло. Остались одни кости да сапожки, часть куртки и джинсы. Вчера родители были на опознании, - подчеркнул источник «КП».

Напомним, школьница пропала, когда ей было 11 лет. Она возвращалась из школы вместе со своей подружкой, но до дома так и не добралась, хотя оставалось только перейти мост через небольшую речку. Ксюшу должен был встретить отец, но дочь он так и не увидел, а с 11:00 до 11:15 мобильный телефон девочки оказался недоступен.

Во время поисков дно реки было обследовано, но водолазы так ничего и не нашли.

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