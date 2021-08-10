Спустя 7 лет после трагедии: корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте, где нашли останки пропавшей девочки

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

Утром 9 августа в районе улицы 2-й Садовой в Новоалтайске местный рыбак вытащил из речки Черемшанки сапожок 35 размера. Вскоре берег оцепили правоохранители. По словам источников «Комсомолки», в реке были найдены кроме сапог часть куртки, джинсы, а затем и останки девочки, по одной из версий – Ксюши Боковой.

Напомним, что 7 лет назад одиннадцатилетняя школьница пропала, когда возвращалась из школы. До дома девочка так и не добралась, хотя оставалось только перейти мост через речку.

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

В розыске участвовали сотни полицейских, спасателей, волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушных жителей. Дно реки водолазы обследовали несколько раз. Спустя четверо суток поисков недалеко от моста нашли рюкзак девочки, в котором были сухие деньги, и телефон.

Одновременно поисковики исследовали практически каждый метр реки, и даже натянули сетку, чтобы ловить проплывающие предметы - все оказалось тщетным.

И вот сейчас спустя годы, эта находка… через километр по течению реки.

Место, где нашли останки Фото: Марина КОЧНЕВА

10 августа корреспонденты «Комсомолки» подъехали к месту, которое вчера было оцеплено. На берегу сидел с удочкой рыбак, загорали девочки. Вдали в лучах вечернего солнца блистал купол церкви. Местные пацаны, катающиеся на велосипедах, показали, где именно выловили страшную находку

- Мы были здесь вчера, потом приехала куча машин, нас прогнали от реки, но мы все равно наблюдали издали, как приехали водолазы, как запускали дроны, - рассказал 11-летний мальчик.

Женщина, стоящая на берегу, добавила, что полиция и следователи работали весь день,

По словам местных жителей, останки обнаружили в километре от места, где когда-то пропала школьница.

- Тот мост уже снесли, - рассказали жители.

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

- В этом году сильное половодье - спускали в водохранилище воду, течение было дикое, воды очень много, и берега подмыло, и деревья попадали, так что может быть течением останки могло вымыть и принести сюда, - предположил Анатолий Ямашкин, один из местных жителей.

Его родственник, 14 летний Кирилл, при нас зашел в Черемшанку в этом месте. Воды было по колено.

- Я был маленький, когда искали Ксюшу Бокову, но помню, что и здесь водолазы работали, обследуя дно, ничего не нашли, - рассказал мальчик.

- С этого времени столько воды утекло, неужели это все-таки речь о нашей Ксюше, - судачили на берегу местные жители. Многие думали, похитили ее отсюда, надеялись, может, живая… Время от времени поступали сообщения, что видели девочку похожую…

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

Наталья Бокова, мама девочки, открыв ворота дома на улице Октябрьской, кратко сказала, что ничего не знает , что ее лично не оповещали, на опознание не приглашали

СК пока объявил том, что назначена доследственная проверка. Назначена ДНК-экспертиза костных останков.

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

Место, где нашли останки Фото: Дарья Тяжина

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