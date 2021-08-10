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Происшествия10 августа 2021 14:45

Спустя 7 лет после трагедии: корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте, где нашли останки пропавшей девочки

Мать Ксюши Боковой на опознание не приглашали
Марина КОЧНЕВАМарина КОЧНЕВА
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Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

Утром 9 августа в районе улицы 2-й Садовой в Новоалтайске местный рыбак вытащил из речки Черемшанки сапожок 35 размера. Вскоре берег оцепили правоохранители. По словам источников «Комсомолки», в реке были найдены кроме сапог часть куртки, джинсы, а затем и останки девочки, по одной из версий – Ксюши Боковой.

Напомним, что 7 лет назад одиннадцатилетняя школьница пропала, когда возвращалась из школы. До дома девочка так и не добралась, хотя оставалось только перейти мост через речку.

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

В розыске участвовали сотни полицейских, спасателей, волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушных жителей. Дно реки водолазы обследовали несколько раз. Спустя четверо суток поисков недалеко от моста нашли рюкзак девочки, в котором были сухие деньги, и телефон.

Одновременно поисковики исследовали практически каждый метр реки, и даже натянули сетку, чтобы ловить проплывающие предметы - все оказалось тщетным.

И вот сейчас спустя годы, эта находка… через километр по течению реки.

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Марина КОЧНЕВА

10 августа корреспонденты «Комсомолки» подъехали к месту, которое вчера было оцеплено. На берегу сидел с удочкой рыбак, загорали девочки. Вдали в лучах вечернего солнца блистал купол церкви. Местные пацаны, катающиеся на велосипедах, показали, где именно выловили страшную находку

- Мы были здесь вчера, потом приехала куча машин, нас прогнали от реки, но мы все равно наблюдали издали, как приехали водолазы, как запускали дроны, - рассказал 11-летний мальчик.

Женщина, стоящая на берегу, добавила, что полиция и следователи работали весь день,

По словам местных жителей, останки обнаружили в километре от места, где когда-то пропала школьница.

- Тот мост уже снесли, - рассказали жители.

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

- В этом году сильное половодье - спускали в водохранилище воду, течение было дикое, воды очень много, и берега подмыло, и деревья попадали, так что может быть течением останки могло вымыть и принести сюда, - предположил Анатолий Ямашкин, один из местных жителей.

Его родственник, 14 летний Кирилл, при нас зашел в Черемшанку в этом месте. Воды было по колено.

- Я был маленький, когда искали Ксюшу Бокову, но помню, что и здесь водолазы работали, обследуя дно, ничего не нашли, - рассказал мальчик.

- С этого времени столько воды утекло, неужели это все-таки речь о нашей Ксюше, - судачили на берегу местные жители. Многие думали, похитили ее отсюда, надеялись, может, живая… Время от времени поступали сообщения, что видели девочку похожую…

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

Наталья Бокова, мама девочки, открыв ворота дома на улице Октябрьской, кратко сказала, что ничего не знает , что ее лично не оповещали, на опознание не приглашали

СК пока объявил том, что назначена доследственная проверка. Назначена ДНК-экспертиза костных останков.

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

Место, где нашли останки

Место, где нашли останки

Фото: Дарья Тяжина

Исчезновение Ксюши Боковой под Новоалтайском: как искали пропавшую в 2014 году школьницу

На днях под Новоалтайском, предположительно, нашли останки пропавшей в 2014 году Ксюши Боковой. По словам источника «Комсомолки», её могло затянуть в ил, а спустя время «выкинуло» (подробнее)

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