Исчезновение Ксюши Боковой под Новоалтайском: как искали пропавшую в 2014 году школьницу

Поиски девочки в 2014 году Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

На днях под Новоалтайском, предположительно, нашли останки пропавшей в 2014 году Ксюши Боковой. По словам источника «Комсомолки», её могло затянуть в ил, а спустя время «выкинуло». При этом местные жители в один голос твердили, что утонуть в речушке практически невозможно…

Ксюша пропала без вести 28 марта 2014 года, возвращаясь с репетиции в школе со своей подружкой. В какой-то момент девочки разминулись, и Ксюше оставались считанные минуты до дома - пройти мостик через реку Малая Черемшанка и подняться в горку. Но родители ребенка так и не дождались дочку и обратились в Новоалтайское отделение полиции в вечер того же дня.

В розыске участвовали сотни полицейских, спасателей, волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные жители. Дно реки обследовали несколько раз. Спустя четверо суток поисков недалеко от моста нашли рюкзак девочки, в котором были деньги, и телефон, и что самое главное – сухие.

Поиски девочки в 2014 году Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

- Мы его [телефон, прим. ред.] потом спокойно включили. Если бы телефон действительно три-четыре дня пролежал в воде, он бы уже не работал. Там все механизмы должны были отсыреть, - пояснила одна местная жительница, которая участвовала в поисках девочки.

В версию утопления жителям тогда мало верилось. На реке по берегам еще стоял лед, вода ледяная, поэтому сама она прыгнуть туда точно не могла. Поскользнуться на мосту тоже довольно сложно, так как дерево было сухим.

- Однако, дно у реки илистое, с обрывами и ямами, поэтому, если предположить, что она все-таки провалилась, то вполне могла бы увязнуть в трясине, - предполагал тогда местный житель по имени Владимир.

Поисковики исследовали, практически каждый метр реки, и даже натянули сетку, чтобы ловить проплывающие предметы. Но все тщетно.

Поиски девочки в 2014 году Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

За все семь лет поиски Ксюши то прекращались, то возобновлялись. Следователи отрабатывали различные версии, в том числе похищение – обходили гаражи и погреба, осматривали заброшенные дома, даже проверяли версии, которые излагали экстрасенсы. Последние сообщения появились пару лет назад – тогда в группе в соцсетях, посвященной поискам Ксюши, написала женщина, что школьница находится «в овраге, в силосной яме». Но следственные действия так ни к чему и не привели…

Напомним, останки якобы Ксюши Боковой нашли недалеко от места пропажи. Одежда (куртка, сапожки и джинсы) частично сохранились. Источники «КП» отмечают, что родители уже были на опознании. В региональном следкоме информацию пока не комментируют.

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