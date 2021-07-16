Листы ожидания и очереди на жаре: с какими проблемами сталкивались жители Алтая при вакцинации от COVID-19

В Алтайском крае пока не введена обязательная вакцинация. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края призывают жителей активнее вакцинироваться от COVID-19, но до создания коллективного иммунитета еще далеко. Чтобы создать иммунную прослойку, привиться должно 60% населения – в Алтайском крае это почти 1,1 млн человек, но пока в регионе вакцинировались лишь чуть больше 400 тысяч жителей. При этом, несмотря на активную агитацию ставить прививки и кажущуюся простоту процедуры, некоторым гражданам пришлось столкнуться с целым рядом проблем при вакцинации.

Перебои с поставкой и бесконечный лист ожидания

Если в начале прививочной кампании поликлиники сами приглашали на вакцинацию, то с началом третьей волны очереди на прививки растянулись на два месяца вперед. В некоторых больницах после ажиотажа вакцина попросту закончилась. Так, например, в конце июня не было вакцины в поликлинике №12. Поставку наладили в течение нескольких дней, но записаться на прием до сих пор проблематично.

– Меня записали в лист ожидания и сказали, что позвонят, как только дойдет очередь. Прошло три недели, 15 июля я вновь позвонила в поликлинику, удалось записаться лишь на 3 августа, – рассказывает жительница Барнаула Наталья.

Вообще желающие вакцинироваться могут записаться в любую поликлинику края, но по факту в регистратуре настойчиво рекомендуют обратиться в медучреждение, к которому человек прикреплен по месту жительства. Если хочется поставить прививку быстрее, остается один выход – приходить в мобильный пункт вакцинации, где принимают без записи, однако и здесь горожанам приходится проявить терпение.

Очереди на жаре

Из-за невозможности записать в поликлинику на удобные числа, возле мобильных пунктов вакцинации в Барнауле стали выстраиваться огромные очереди. Так, жительнице Барнаула Анастасии Корягиной в городской поликлинике №1 в 20-х числах июня предложили талон только на 4 августа, на Госуслугах по городу свободных мест также не было. Она решила сходить в мобильный пункт вакцинации в воскресенье, надеясь, что желающих будет не так много, но пришлось прождать больше часа на жаре.

– Автобус стоял прямо на солнце. Врач периодически выходила и просила стоящих в очереди уйти в тень, так как у людей на солнцепеке начала повышаться температура. Однако никто не уходил из-за страха потерять место в очереди. Одному дедушке отказали в вакцинации, потому что у него поднялось давление из-за жары. Некоторых после осмотра отправляли «остыть» в тени, – рассказывает Анастасия.

Возле мобильных пунктов в Барнауле люди стояли в очереди и в жару, и под дождем. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вероятно, из-за ряда неудобств в Барнауле вовсе решили оказаться от таких прививочных автобусов. Как пояснили «КП» в пресс-службе регионального Минздрава, оставили только один такой передвижной пункт для вакцинации в организованных рабочих коллективах. Вместо этого открыли дополнительные пункты в торговых центрах и на барнаульском автовокзале. Они расположены внутри помещения, поэтому теперь пациентам не приходится стоять на солнце.

Халатный осмотр

Перед вакцинацией в обязательном порядке пациента должен осмотреть врач, измерить температуру, давление и сатурацию, расспросить о противопоказаниях. На деле иногда это заменяется безмолвным заполнением бумажек.

– Я ставила прививку в поликлинике №3 еще в апреле. Перед первым уколом меня спросили лишь о том, не беременна ли я и не планирую ли забеременеть в ближайшее время – рассказывает местная жительница Елена. – Температуру, давление и сатурацию не измеряли. Видимо, подразумевалось, что со мной и так все в порядке, раз на входе я прошла температурный контроль.

Еще одна жительница Барнаула Татьяна рассказала «КП», что эндокринолог дал ей медотвод от прививки, а вот ее маме с таким же заболеваем вакцину поставили без лишних вопросов.

– Кажется, врачи сами до конца не понимают, при каких заболеваниях противопоказана вакцинация, а если после прививки человеку станет хуже? – рассуждает Татьяна.

Перед вакцинацией пациента осматривает врач. Фото: Олег УКЛАДОВ

Затянувшийся перерыв

В Шипуновском районе Алтайского края некоторое время жители не могли вовремя получить второй компонент вакцины от коронавируса. Вакцина «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) ставится в два этапа с промежутком в 21 день. Первый и второй компоненты отличаются. Полностью иммунитет формируется через только три недели после второй прививки, поэтому обязательно нужно проставить оба компонента. По словам местных жителей, из-за дефицита вакцины им на три недели задержали второй укол.

– Вакцина ставится в два этапа с минимальным промежутком 21 день, однако ввести второй компонент можно и позже. По результатам использования вакцины возможным является увеличение интервала между введением двух компонентов от 21 до 90 дней, – прокомментировали в региональном Минздраве.

И все же это не успокаивает людей, которые в разгар третьей волны остаются незащищенными от инфекции.

Обязательная вакцинация реальна?

Пока решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в Алтайском крае не принято, однако власти рассматривают ее введение для отдельных категорий граждан.

Как пояснил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов на пресс-конференции 14 июля, такое решение могут принять для отдельных профессий – в частности, тех, кто находится в группах риска. Например, это медики, которые имеют наибольший контакт с инфицированными.

Ранее в минздраве заявляли, что на Алтае могут прививать до 15 тыс. человек в сутки, но когда спрос на прививку от ковида вырос, эта планка оказалась недостижимой. Причина тому – ограниченность в кадрах. Как заявила замминистра здравоохранения края на пресс-конференции 5 июля Наталья Белоцкая, в связи с ростом числа зараженных нагрузка на медиков выросла в разы.

– Мы обязаны оказывать плановую помощь, мы работаем с заболевшими людьми, в том числе и ковидом. Организованы дополнительные бригады, которые обслуживают пациентов на дому, а это тоже дополнительное отвлечение сил. Это один и тот же человеческий ресурс. Мы не можем доктора разделить на два, – сказала Белоцкая.

Всего за время прививочной кампании в край поступило больше 470 комплектов вакцины. По данным оперативного штаба, на утро 16 июля прививается 418 374 человека, в том числе: 123 872 человека получили первую прививку; 294 502 человека полностью привиты (получили две прививки).

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