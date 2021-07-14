Дополнительные пункты вакцинации в Барнауле откроют в ТЦ и вокзале

Прививку ставят бесплатно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открываются дополнительные пункты вакцинации. Поставить прививку можно будет с 14 июля в ТРЦ и автовокзале, сообщает краевой минздрав.

- Пункты будут работать в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86 В), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117) и на автовокзале (пл. Победы, 12), - рассказали в ведомстве.

Пункты будут работать с 10 утра и до 8 вечера. Вакцинироваться можно будет уже с 14 июля, только пункт у «Галактики» начнет работать с 15 июля.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.