Оказание плановой медпомощи могут ограничить в Алтайском крае

Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края не исключают, что в регионе могут ограничить оказание плановой медпомощи в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, однако пока этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом, а также о том, каких именно врачей не хватает, во время пресс-конференции 14 июля рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Оказание плановой медпомощи

Министр отметил, что ограничение плановой медпомощи зависит от эпидемиологической обстановки в Алтайском крае.

– Если уровень заболеваемости будет ежедневно расти, ситуация будет ухудшаться, то, наверное, в качестве вынужденной меры будем ходатайствовать перед губернатором о возможности приостановки оказания плановой медпомощи или в ряде муниципалитетов или в целом в Алтайском крае. В первую очередь это будет обусловлено не только уровнем заболеваемости, но и необходимостью привлечения дополнительного медицинского персонала, отвлекая от оказания плановой медпомощи, – сказал Дмитрий Попов.

Он добавил, что пока этот вопрос не обсуждается, но за ситуацией внимательно следят.

Отметим, что решение о введении ограничений по оказанию плановой медицинский помощи принимают на оперативном штабе.

Нехватка специалистов

Говоря о ситуации с медперсоналом, министр отметил, что вопрос кадровой укомплектованности как был, так и остается серьезным.

– Коронавирусная пандемия, которая происходит стране и в мире, в том числе накладывает серьезную нагрузку на медицинский персонал. В этот летний период есть свои особенности. Мы не прекратили оказание плановой помощи. Мы проводим профосмотры. Перед отраслью стоит серьезная задача о вакцинации 60% населения, этот показатель будет увеличен минимум до 80%, – отметил глава алтайского минздрава.

По его словам, в отрасли есть напряжение по укомплектованности некоторыми специалистами. В первую очередь речь идет про анестезиологов-реаниматологов, медсестер.

– Кадровый пул того потенциала, который имеется, мы используем. Направляем медицинских работников в ковидные госпиталя, преодолевая трудности дефицита специалистов, – добавил Дмитрий Попов.

Он отметил, что медикам активно помогают волонтеры, которые трудятся в колл-центрах и поликлиниках. Продолжают работать ординаторы, студенты медколледжей и вузов, которые усиливают недостающую часть персонала.

В регионе постепенно разворачивают дополнительный коечный фонд. Сейчас в Алтайском крае подготовили почти 4,5 тысячи коек в 22 госпиталях. Там заняты свыше 7,7 тыс. медработников.

Вакцинация медиков

В Алтайском крае осенью переболело примерно 16 тыс. медработников. Всего в отрасли заняты 33 тыс. человек, таким образам у почти половины есть иммунитет. Кроме того, свыше 12 тыс. медиков вакцинировались от коронавируса.

– Мы смогли создать необходимую иммунную прослойку. В ряде коллективов она достигает практически 100%. Это позволяет говорить о низких цифрах заболеваемости коронавирусом среди медицинских работников. Ранее ежесуточно были десятки заболевших, а за предыдущий день - девять человек. Серьезной нагрузки в виде заболевших работников мы не испытываем, – резюмировал министр.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 57488 человек.

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