Где сделать прививку от коронавируса в Алтайском крае: все пункты вакцинации

Прививка делается абсолютно бесплатно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вовсю проходит вакцинация от коронавируса. На данный момент у жителей региона есть выбор из трех вакцин: ««Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. К ограничениям относятся ОРВИ и аллергические реакции. Укол делают совершенно бесплатно в государственных медучреждениях, в частных клиниках пока такая услуга не доступна. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Алтайском крае и как записаться на прием.

Жители края могут записаться в любую указанную поликлинику вне зависимости от места жительства. Получить талон можно через сайт Госуслуг и по телефонам:

КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» - (3852) 56-08-76

КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-36

КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул» - (3852) 56-09-66

КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул - (3852) 56-00-09

КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» - (3852) 56-08-66

КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-09-86

КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» - (3852) 56-09-22

КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-79

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» - (3852) 40-38-64; 55-54-53

КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул» - (3852) 56-09-46 (Кулагина)

КГБУЗ «Городская больница № 10, г. Барнаул» - (3852) 56-09-39

КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» - (3852) 56-08-78

КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-08-99

КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» - (3854) 37-53-39, 25-51-69

КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Бийск» - (3854) 25-51-67

КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Бийск» - (3854) 25-51-80

КГБУЗ «Первая поликлиника, г. Бийск» - (3854) 25-51-75

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск» - (3854) 25-51-78

КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск» - (38557) 53-8-99

КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск» - (38557) 91-3-77

КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск» - (38557) 53-7-32

КГБУЗ «Новоалтайская городская больница» - (38532) 45-4-64

КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Белокуриха» - (34263) 3-42-64

КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» - (38595) 42-4-44

КГБУЗ «Алейская ЦРБ» - (38553) 21-9-75

КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» - (38537) 22-5-97

КГБУЗ «Баевская центральная районная больница» - (38585) 22-9-87

КГБУЗ «Бийская центральная районная больница» - (3854) 38-13-80

КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» - (38564) 22-3-87

КГБУЗ «Бурлинская центральная районная больница» - (3857) 22-25-97

КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница» - (38571) 22-5-97

КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» - (38565) 22-5-97

КГБУЗ «Егорьевская центральная районная больница» - (38560) 22-5-97

КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района» - (38593) 22-1-57

КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» - (38562) 22-0-76

КГБУЗ «Залесовская центральная районная больница» - (38592) 22-5-74

КГБУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска» - (38587) 21-8-20

КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» - (38530) 22-5-97

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» - (38584) 2-18-12

КГБУЗ «Калманская центральная районная больница» - (38551) 22-5-97

КГБУЗ «Ключевская центральная районная больница имени Антоновича И.И.» - (38578) 22-2-69

КГБУЗ «Косихинская центральная районная больница» - (38531) 22-5-97

КГБУЗ «Красногорская центральная районная больница» - (38535) 22-5-97

КГБУЗ «Краснощёковская центральная районная больница» - (38575) 22-5-52

КГБУЗ «Крутихинская центральная районная больница» - (38589) 22-5-97

КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница» - (38566) 22-5-97

КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница» - (38576) 22-5-97

КГБУЗ «Кытмановская центральная районная больница» - (38590) 22-2-96

КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района» - (38586) 30-0-27

КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница» - (38583) 22-5-97

КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» - (38570) 22-2-23

КГБУЗ «Центральная районная больница Немецкого национального района» - (38539) 22-3-17

КГБУЗ «Новичихинская центральная районная больница» - (38555) 22-5-97

КГБУЗ «Павловская ЦРБ» - (38581) 21-1-12

КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» - (38532) 79-6-78, 79-4-39

КГБУЗ «Петропавловская центральная районная больница» - (38573) 22-5-97

КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница» - (38580) 21-3-45

КГБУЗ «Поспелихинская центральная районная больница» - (38556) 22-5-97

КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» - (38582) 22-5-97

КГБУЗ «Центральная районная больница с. Родино» - (38563) 21-5-97

КГБУЗ «Романовская центральная районная больница» - (38561) 22-3-62

КГБУЗ «Рубцовская центральная районная больница» - (38557) 96-1-45

КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (38568) 5-30-40, 5-45-16

КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» - (38536) 22-5-57

КГБУЗ «Советская центральная районная больница» - (38598) 22-5-97

КГБУЗ «Солонешенская центральная районная больница» - (38594) 22-5-97

КГБУЗ «Центральная районная больница Солтонского района» - (38533) 21-5-97

КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» (38591) 22-5-97

КГБУЗ «Табунская центральная районная больница» - (38567) 22-5-97

КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница» - (38597) 22-2-97

КГБУЗ «Топчихинская центральная районная больница» - (38552) 21-0-23

КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» - (38534) 22-5-97

КГБУЗ «Тюменцевская центральная районная больница» - (38588) 22-5-57

КГБУЗ «Угловская центральная районная больница» - (38579) 22-5-97

КГБУЗ «Усть-Калманская центральная районная больница» - (38599) 22-7-95

КГБУЗ «Усть-Пристанская центральная районная больница» - (38554) 22-3-89

КГБУЗ «Хабарская центральная районная больница» - (38569) 22-0-03

КГБУЗ «Целинная центральная районная больница» - (38596) 21-2-47

КГБУЗ «Чарышская центральная районная больница» - (38574) 22-5-97

КГБУЗ «Шелаболихинская центральная районная больница» - (38558) 23-0-13

КГБУЗ «Шипуновская центральная районная больница» - (38550) 21-2-58

ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России - (38568) 21-2-14

Вакцинироваться можно без предварительной записи в мобильных комплексах Барнаула:

- пл. Спартака, возле магазина «Мария-РА» (пр-т Красноармейский, 4), с 08.00 до 20.00

- возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтайская, 16), с. 10.00 до 16.00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайский эксперт объяснила, обязательно ли сдавать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой

Медики рекомендуют проходить вакцинацию всем, кто не болел коронавирусом (подробнее)