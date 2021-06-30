Где сделать прививку от коронавируса в Алтайском крае: все пункты вакцинации

Прививка делается абсолютно бесплатно.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае вовсю проходит вакцинация от коронавируса. На данный момент у жителей региона есть выбор из трех вакцин: ««Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. К ограничениям относятся ОРВИ и аллергические реакции. Укол делают совершенно бесплатно в государственных медучреждениях, в частных клиниках пока такая услуга не доступна. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Алтайском крае и как записаться на прием.
Жители края могут записаться в любую указанную поликлинику вне зависимости от места жительства. Получить талон можно через сайт Госуслуг и по телефонам:
КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул» - (3852) 56-08-76
КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-36
КГБУЗ «Городская поликлиника № 7, г. Барнаул» - (3852) 56-09-66
КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул - (3852) 56-00-09
КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул» - (3852) 56-08-66
КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-09-86
КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» - (3852) 56-09-22
КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» - (3852) 56-09-79
КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» - (3852) 40-38-64; 55-54-53
КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул» - (3852) 56-09-46 (Кулагина)
КГБУЗ «Городская больница № 10, г. Барнаул» - (3852) 56-09-39
КГБУЗ «Городская больница № 11, г. Барнаул» - (3852) 56-08-78
КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» - (3852) 56-08-99
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» - (3854) 37-53-39, 25-51-69
КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Бийск» - (3854) 25-51-67
КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Бийск» - (3854) 25-51-80
КГБУЗ «Первая поликлиника, г. Бийск» - (3854) 25-51-75
КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск» - (3854) 25-51-78
КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск» - (38557) 53-8-99
КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск» - (38557) 91-3-77
КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск» - (38557) 53-7-32
КГБУЗ «Новоалтайская городская больница» - (38532) 45-4-64
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Белокуриха» - (34263) 3-42-64
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» - (38595) 42-4-44
КГБУЗ «Алейская ЦРБ» - (38553) 21-9-75
КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» - (38537) 22-5-97
КГБУЗ «Баевская центральная районная больница» - (38585) 22-9-87
КГБУЗ «Бийская центральная районная больница» - (3854) 38-13-80
КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» - (38564) 22-3-87
КГБУЗ «Бурлинская центральная районная больница» - (3857) 22-25-97
КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница» - (38571) 22-5-97
КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» - (38565) 22-5-97
КГБУЗ «Егорьевская центральная районная больница» - (38560) 22-5-97
КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района» - (38593) 22-1-57
КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялово» - (38562) 22-0-76
КГБУЗ «Залесовская центральная районная больница» - (38592) 22-5-74
КГБУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска» - (38587) 21-8-20
КГБУЗ «Зональная центральная районная больница» - (38530) 22-5-97
КГБУЗ «Каменская ЦРБ» - (38584) 2-18-12
КГБУЗ «Калманская центральная районная больница» - (38551) 22-5-97
КГБУЗ «Ключевская центральная районная больница имени Антоновича И.И.» - (38578) 22-2-69
КГБУЗ «Косихинская центральная районная больница» - (38531) 22-5-97
КГБУЗ «Красногорская центральная районная больница» - (38535) 22-5-97
КГБУЗ «Краснощёковская центральная районная больница» - (38575) 22-5-52
КГБУЗ «Крутихинская центральная районная больница» - (38589) 22-5-97
КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница» - (38566) 22-5-97
КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница» - (38576) 22-5-97
КГБУЗ «Кытмановская центральная районная больница» - (38590) 22-2-96
КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района» - (38586) 30-0-27
КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница» - (38583) 22-5-97
КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» - (38570) 22-2-23
КГБУЗ «Центральная районная больница Немецкого национального района» - (38539) 22-3-17
КГБУЗ «Новичихинская центральная районная больница» - (38555) 22-5-97
КГБУЗ «Павловская ЦРБ» - (38581) 21-1-12
КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» - (38532) 79-6-78, 79-4-39
КГБУЗ «Петропавловская центральная районная больница» - (38573) 22-5-97
КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница» - (38580) 21-3-45
КГБУЗ «Поспелихинская центральная районная больница» - (38556) 22-5-97
КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» - (38582) 22-5-97
КГБУЗ «Центральная районная больница с. Родино» - (38563) 21-5-97
КГБУЗ «Романовская центральная районная больница» - (38561) 22-3-62
КГБУЗ «Рубцовская центральная районная больница» - (38557) 96-1-45
КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (38568) 5-30-40, 5-45-16
КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» - (38536) 22-5-57
КГБУЗ «Советская центральная районная больница» - (38598) 22-5-97
КГБУЗ «Солонешенская центральная районная больница» - (38594) 22-5-97
КГБУЗ «Центральная районная больница Солтонского района» - (38533) 21-5-97
КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» (38591) 22-5-97
КГБУЗ «Табунская центральная районная больница» - (38567) 22-5-97
КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница» - (38597) 22-2-97
КГБУЗ «Топчихинская центральная районная больница» - (38552) 21-0-23
КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» - (38534) 22-5-97
КГБУЗ «Тюменцевская центральная районная больница» - (38588) 22-5-57
КГБУЗ «Угловская центральная районная больница» - (38579) 22-5-97
КГБУЗ «Усть-Калманская центральная районная больница» - (38599) 22-7-95
КГБУЗ «Усть-Пристанская центральная районная больница» - (38554) 22-3-89
КГБУЗ «Хабарская центральная районная больница» - (38569) 22-0-03
КГБУЗ «Целинная центральная районная больница» - (38596) 21-2-47
КГБУЗ «Чарышская центральная районная больница» - (38574) 22-5-97
КГБУЗ «Шелаболихинская центральная районная больница» - (38558) 23-0-13
КГБУЗ «Шипуновская центральная районная больница» - (38550) 21-2-58
ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России - (38568) 21-2-14
Вакцинироваться можно без предварительной записи в мобильных комплексах Барнаула:
- пл. Спартака, возле магазина «Мария-РА» (пр-т Красноармейский, 4), с 08.00 до 20.00
- возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтайская, 16), с. 10.00 до 16.00
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алтайский эксперт объяснила, обязательно ли сдавать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой
Медики рекомендуют проходить вакцинацию всем, кто не болел коронавирусом (подробнее)