В Шипуновском районе жители пожаловались на дефицит второго компонента вакцины «Спутник V»

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) ставится в два этапа с промежутком в 21 день. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шипуновском районе Алтайского края некоторое время жители не могли вовремя получить второй компонент вакцины от коронавируса. Свои жалобы они написали в комментариях на странице губернатора Виктора Томенко в Instagram.

- В условиях резкого подъема COVID-19 в Алтайском крае жители Шипуновского района уже три недели не могут получить компонент вакцины Спутник V. По плану вакцинация должна была состояться еще первого июня, однако до настоящего времени люди не могут получить вакцину, гарантированную государством, – написал один из местных жителей.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) ставится в два этапа с промежутком в 21 день. Первый и второй компоненты отличаются. Полностью иммунитет формируется через только три недели после второй прививки, поэтому обязательно нужно проставить оба компонента. Однако, как рассказали в региональном Минздраве, допускается более долгий перерыв между уколами.

– Вакцина ставится в два этапа с минимальным промежутком 21 день, однако ввести второй компонент можно и позже. По результатам использования вакцины возможным является увеличение интервала между введением двух компонентов от 21 до 90 дней, – пояснили в региональном Минздраве.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде» пояснили, что сейчас в Шипуновский район завезли второй компонент вакцины и жители прививаются в штатном режиме.

Всего в Алтайском крае по данным на 23 июня привиты почти 299 тысяч человек. Из них полностью привиты больше 245 тысяч жителей.

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