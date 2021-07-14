Подробности драки у бара Che Guevara в Барнауле: погибший студент заступился за друга

Баходиржон Мирзакаюмов вынужденно влез в драку Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Продолжается расследование уголовного дела о драке у бара Che Guevara в Барнауле, а история обрастает все новыми подробностями. Так, «Комсомолке» стало известно, что погибший 24-летний студент Баходиржон Мирзакаюмов вынужденно влез в драку, так как увидел, что на его друга напали.

- Друга Баходиржона спровоцировал на конфликт парень азиатской внешности. Завязалась драка, но не один на один, так как потом к избиению подключился тот самый дзюдоист (которого и обвиняют в причинении смерти по неосторожности, - прим. ред.). Два молодых человека начали забивать парня ногами, Бахтик увидел это и побежал спасать друга, видимо, на реакции ударил спортсмена. Вообще он не конфликтный человек, но за друзей всегда горой, - рассказал источник.

Кроме того, очевидцы утверждают, что задержанный спортсмен в тот вечер вошел в кураж и конфликтовал не только с компанией погибшего, но и с другими посетителями клуба. Согласно информации регионального управления следкома, он, как и погибший, был в нетрезвом состоянии.

- Этот спортсмен не из простых, и его сейчас всячески защищают, так как он является чемпионом и выступает на различных соревнованиях. Мы боимся, что его не накажут, - добавил источник.

Ранее министр спорта края Алексей Перфильев и член президиума Федерации дзюдо России чемпион мира и Европы Иван Нифонтов сказали, что им не известно об этом случае и о личности подозреваемого.

Напомним, трагедия произошла около 05:00 утра 10 июля. В результате драки погиб студент-медик третьего курса с лечебного факультета Алтайского медуниверситета Баходиржон Мирзакаюмов. Решающий удар возможно нанес 18-летний дзюдоист из местной школы олимпийского резерва. От удара Баходиржон упал и ударился головой, а после скончался. По данному факту следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что история поразительно напоминает ЧП на Старом базаре, которое произошло в прошлом году возле бара «Брют». Барнаулец Павел Рохлов увидел, как две женщины и мужчина дерутся с парнем, у которого в руках был костыль. Посчитав, что компания дерется с инвалидом, он решил заступиться за молодого человека. Один из участников драки экс-боксер Михаил Старцев ударил Павла. Мужчина упал и ударился головой о землю, а спустя некоторое время умер от черепно-мозговой травмы. Бывшего спортсмена в настоящий момент судят по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кинули головой на асфальт и запинали»: в Барнауле погиб студент-медик из Киргизии

Решающий удар мог нанести 18-летний спортсмен-дзюдоист (подробнее)

Зачинщик смертельной драки на Старом базаре в Барнауле дал показания

Он рассказал свою версию инцидента (подробнее)