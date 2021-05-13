Зачинщик смертельной драки на Старом базаре в Барнауле дал показания

12 мая в краевой столице прошло очередное судебное заседание по делу о смертельной драке на Старом базаре Фото: Олег УКЛАДОВ

12 мая в краевой столице прошло очередное судебное заседание по делу о смертельной драке на Старом базаре. Показания дал Дмитрий Лопатин, из-за которого погибший Павел Рохлов и ввязался в конфликт, пишет “Толк”.

– Мужчина сообщил, что вполне здоров, а не инвалид, как его называли ранее. В тот вечер он был пьян и захотел познакомиться с Лилией Ворогушиной, которая сопровождала обвиняемого Михаила Старцева, – отмечает издание.

Однако Старцев дал понять, чтобы он отстал. Лопатин счел это грубым и достал из багажника трость и начал размахивать орудием, несколько раз ударил обвиняемого.

– По девушкам я точно тростью не попал. Они пытались выбить ее у меня из рук, кричали, чтобы я "бросил биту". А я просто не хотел, чтобы ко мне подходили. В какой-то момент Старцев повалил меня и началась потасовка, трость куда-то выпала, и на данный момент я не в курсе, где она – наверное, у следствия, – заявил Дмитрий.

Кроме этого, свидетель помнит, что во время потасовки со Старцевым к ним подбежали двое мужчин и кто-то из них оттащил обвиняемого. Дмитрий смог подняться и отойти в сторону. В это же время к компании подбежали жена Павла Рохлова и ее сестра и стали что-то кричать.

– Я в это время стоял в стороне, но видел, как Рохлов ударил или толкнул Ворогушину, а затем последовал удар Старцева. После этого Рохлов упал и больше не подавал признаков жизни. Я подошел к Старцеву и спросил, зачем он это сделал, но он не ответил, – сообщил свидетель.

По смутным воспоминаниям Лопатина, он зачем-то решил продолжить конфликт и снова затеял драку со Старцевым.

– Я пошел к нему и хотел нанести удар, но девушка, что была рядом с ним, повалила меня на землю, и завязалась новая потасовка, – сообщил Дмитрий.

Светлана Рохлова, по его словам, села за руль и стала кружить по парковке, пытаясь на кого-то наехать.

В самых первых показаниях Лопатин утверждал, что трость ему нужна была, «чтобы передвигаться, так как он является инвалидом после ДТП».

– Я понимал, что мои действия были не совсем законны, и хотел себя обезопасить от возможных последствий, – так объяснил разницу в показаниях свидетель.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае завершено расследование уголовного дело по факту драки на Старом базаре. ЧП произошло в ночь на 27 июля возле бара «Брют». По данным следствия, во время конфликта обвиняемый, подойдя со спины к 40-летнему Павлу Рохлову, с силой ударил его кулаком по нижней челюсти справа, отчего потерпевший упал, ударившись головой о землю. Спустя некоторое время Рохлов скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия. Подробнее об этом можно прочитать здесь.