«Кинули головой на асфальт и запинали»: в Барнауле погиб студент-медик из Киргизии

Погибший парень со своей девушкой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле в результате групповой драки погиб 24-летний парень. ЧП произошло 10 июля. Решающий смертельный удар мог нанести 18-летний спортсмен-дзюдоист. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по не осторожности (109 УК РФ).

Отправил в нокаут

- Убили парня. Какие-то борцы кинули его головой в асфальт и запинали, - написали очевидцы в телеграм-канале "В курсе 22".

Как стало известно КП-Барнаул, погибшим оказался студент-медик третьего курса с лечебного факультета алтайского медуниверситета Баходиржон Мирзакаюмов. Все произошло примерно в 5 утра у клуба «Че Гевара». Молодые люди повздорили и вышли поговорить на парковку. Как пишут очевидцы, Баходиржон ударил спортсмена бутылкой по голове, в ответ тот его нокаутировал. Мирзакаюмов не смог устоять, хотя и сам был в хорошей физической форме (имел бронзовый знак отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) - он упал и ударился головой.

- Парень получил закрытую черепно-мозговую, от которой позже и скончался, скорая не смогла помочь, - пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

О происшествии в полицию сообщили медики. Подозреваемого сразу объявили в розыск и задержали в тот же день. 18-летний парнишка, по предварительным данным, - перспективный борец дзюдо местной школы олимпийского резерва. Однако официального подтверждения тому нет. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подчеркнул, что пока для него это просто слухи.

- Мы готовы комментировать только после того, как будет официальная информация,- сказал Перфильев.

- Пока мы об этом инциденте ничего не знаем, будем разбираться, касается ли это нашей федерации - пообещал «Комсомолке» Иван Нифонтов член президиума Федерации дзюдо России чемпион мира и Европы, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта РФ.

«Если бы я там была, такого бы не произошло»

Баходиржон учился в Алтайском медицинском университете, мечтал стать хирургом.

- Он был замечательный, добрый, искренний, весёлый человечек.., - сказала одногруппница погибшего.

Редакции удалось связаться с его девушкой, с которой он встречался уже три года.

Пара встречалась три года Фото: Личный архив

- Мой любимый мальчик. Мы познакомились через общих знакомых, все так быстро началось. Не были женаты, но любили безумно друг друга и сейчас любим. Он был очень хорошим человеком, у него очень много друзей, его все любили, таких людей очень мало, готов был всем помочь, никогда не отказывал в помощи. Полюбил мою доченьку, как родную, - рассказывает Виктория.

Теперь об истории любви напоминают лишь многочисленные снимки и видео… По словам Виктории, Баходиржон всегда просил её улыбаться, а она знала, что с таким мужчиной никогда не нужно было ничего бояться.

- Если бы я там была, такого бы не произошло, - подчеркивает девушка.

Последний визит

В соцсеть Вконтакте парень заходил буквально за несколько минут до роковой драки - в 4.44. Судя по фото, до учебы в вузе парень отслужил в армии. И тепло относился к матери - он сделал репост легенды об ангеле и матери: «А как зовут моего ангела? Неважно как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его «Мама».

12 июля Баходиржона похоронили в Киргизии - на своей родине, где его воспитывала мама.

Сейчас региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Правда, по «мягкой» статье, самое строгое наказание по которой предполагает лишение свободы до двух лет. По данным следствия, и погибший, и подозреваемый были нетрезвыми. Больше о подозреваемом, кроме того, что он, возможно, дзюдоист, ничего не известно. Также пока нет информации, сколько именно человек участвовало в смертельной драке и что стало ее причиной.

Кстати

В Барнауле сейчас идет разбирательство по другому подобному громкому делу – год назад в результате драки на Старом базаре погиб Павел Рохлов. По версии следствия, экс-боксер Михаил Старцев ударил мужчину кулаком в голову со спины. Потерпевший рухнул на асфальт, сильно ударившись головой, и больше не приходил в себя. Через некоторое время он умер от черепно-мозговой травмы. Дело в отношении Старцева квалифицировали по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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