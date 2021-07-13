Дзюдоиста задержали после смертельной драки возле бара «Che Guevara» в Барнауле

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали 18-летнего дзюдоиста после драки, в результате которой погиб молодой человек. Потасовка завязалась рано утром 10 июля на парковке возле бара «Che Guevara».

Конфликт возник между 18-летним парнем и 24-летним погибшим, в результате которого завязалась всеобщая драка, сообщает telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Инцидент произошел около 6.30 утра. По предварительной информации, в ходе потасовки 18-летний юноша второму «прописал двоечку», которую тот пропустил и упал, ударившись головой об асфальт.

В результате удара 24-летний молодой человек получил черепно-мозговую травму. Приехавшая скорая не смогла ему помочь, и парень скончался. Юношу задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде

Как сообщает ресурс, задержанный якобы является перспективным дзюдоистом местной Школы олимпийского резерва. В региональном Следкоме «Комсомольской правде» подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, подобное ЧП произошло чуть меньше года назад в Барнауле возле бара «Брют» на Старом базаре. Тогда участником драки стал экс-боксер Михаил Старцев. Его обвинили по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По данным следствия, во время конфликта обвиняемый, подойдя со спины к 40-летнему Павлу Рохлову, с силой ударил его кулаком по нижней челюсти справа, отчего потерпевший упал, ударившись головой о землю. Спустя некоторое время Рохлов скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия. Судебные заседания по этому делу проходят до сих пор.

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