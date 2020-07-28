2020-07-28T12:36:22+03:00
Происшествия

«Вступился за инвалида»: в Барнауле убили мужчину за попытку разнять дерущихся людей

По словам жены погибшего, в драке участвовали боксер и чемпионка по кикбоксингу
Анна Перевощикова
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Скриншот видео из паблика "Барнаул 22"Скриншот видео из паблика "Барнаул 22"
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Ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле произошла страшная драка, которая в итоге закончилась смертью мужчины. Жена погибшего в своем профиле в инстаграме рассказала, что он всего лишь пытался разнять дерущихся. Всего одного удара хватило, чтобы мужчина получил серьезную травму, от которой впоследствии скончался.

Не смог пройти мимо

По информации источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, один из зачинщиков драки сидел в кафе на местном «Арбате», другие - мужчина и две женщины – приехали на такси. В какой-то момент между ними произошла ссора. Слово за слово, и обстановка стала накаляться. Тогда парень направился к своей машине и достал из багажника костыль.

На видеокадрах видно, что мужчина в компании дам отобрал костыль у парня. Далее завязалась драка, и дерущиеся упали на асфальт. В этот момент драку решил разнять 40-летний Павел Рохлов.

Как рассказала жена Павла Светлана в соцсети, ее муж просто не смог пройти мимо, «когда избивали инвалида».

- В руке у парня была трость, он просто пытался отмахиваться. Паша мои пришёл на помощь парню. Хотел разнять. Но одна женщина - мастер спорта по кикбоксингу - со своей подругой начала прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар... и мгновенная смерть. Ни один не извинился, ни передо мной, ни перед родителями! Они просто решили сделать проще и добавили меня везде в чёрный список, - пояснила женщина.

Кстати, кулаки пускали в ход и девушки. Это подтверждают и многочисленные видео, слитые в сеть очевидцами. Одну из них, как рассказал источник, пытался оттащить, когда ему со спины прилетел удар. Мужчина рухнул без сознания и в дальнейшем скончался.

Боксер и чемпионка по кикбоксингу

В следственном управлении по Алтайскому краю сообщили, что уже задержали подозреваемого в убийстве Павла Рохлова. По словам вдовы, роковой удар нанес барнаульский боксер.

- По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина. В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства, а также мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в следкоме.

Вместе с ним, добавила Светлана, в драке участвовала и многократная чемпионка, мастер спорта международного класса по кикбоксингу.

Читатели «Комсомолки» также сообщили, что после трагедии женщина села в свой автомобиль марки BMW и пыталась за давить тех, кто, по её мнению, был причастен к убийству супруга. Никто не пострадал.

Жизнь рухнула

В свидетельстве о смерти, которую опубликовала вдова, говорится, что мужчина скончался от «травматического субарахноидального кровоизлияния вследствие нападения с применением тупого предмета в другом уточненном месте».

Похороны Павла пройдут 29 июля в Покровском кафедральном соборе, а похоронят его на Черницком кладбище. У мужчины осталась супруга и трое детей.

- У нас рухнула жизнь навсегда, - пишет женщина.

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Погибший
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ИСТОЧНИК KP.RU

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