Оджан сейчас занимается ремонтом столичных квартир Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Оджан Наумкин, или как его прозвали в народе Маугли, который 13 лет назад вышел к людям из леса переживает в Москве очередные перипетии.

Из землянки - в столицу

Напомним, что до 20 лет молодой человек жил в алтайской землянке с родителями эзотериками, учился там же, слушая родителей, радио и читая книги. Паспорт гражданина России отшельник получил только после сенсационного выхода в цивилизацию.

Выйдя к людям, Маугли не только довольно быстро освоился, но и закончив курсы барменов, рванул в столицу без всякого страха и упрека. Несколько лет назад бывший отшельник даже открыл там кофейню. Кроме того, молодой человек занимался через интернет магазин продажей эко-товаров с Алтая.

В этом году Оджану пришлось закрыть свой маленький бизнес, забыть и о кофейне, и о продаже меда и варенья с заветных алтайских мест, чтобы искать другой заработок.

«Кризис, оптимизация, мелких предпринимателей разными налогами как будто выпалывают, чтобы на грядках росли крупные кочаны, но я отношусь к этому уже философски», - рассуждает Оджан, имя которого означает великодушный.

Новый заработок

«Сейчас я работаю баристом по сменам, одновременно занимаюсь ремонтом квартир», - рассказал Оджан «КП- Барнаул».

Парень поделился, что сейчас ему тяжеловато, он не высыпается. На вопрос, откуда взялись умения делать ремонт, ответил, что когда приехал в столицу, первые три месяца работал на стройке и многому научился.

«Наверно есть у меня способности к этому, к тому же я умею учиться новому и быстро учусь. За то, что не умею, не берусь. Например, недавно попросили меня финишную шпаклевку на стенах сделать, отказался, потому что испорчу. Но думаю, что и это скоро освою», - говорит молодой человек.

За ремонт квартир, Оджан, по его словам, получает от 5 до 10 тысяч рублей в день. Так, за один недавний заказ, работая на объекте 32 дня, получил 160 тысяч рублей.

Оджан сейчас занимается ремонтом столичных квартир, Видео: личный архив

«Из них 15 тысяч ушло на инструменты, которые я покупал сам, - говорит Оджан. - Учитывая, что я не все делаю быстро, например, на гипсокартон ушла неделя, а не три дня, но сделал все очень хорошо, для меня это нормальный приработок на сегодня. И заказчик остался доволен».

«Не хватает времени даже мечтать»

Новый сериал «Фишер», где по сюжету есть героиня «Маугли», выросшая в землянке, Оджан не смотрел.

«Даже не слышал, любопытно, будет время - гляну, - заинтересовался бывший житель алтайской землянки. - Если честно, мне сейчас вообще некогда, я подзатух, никуда не высовываюсь, но понимаю, что болото-это временно».

Маугли рассказал также, что пару лет назад к нему подступали с предложением сделать фильм по его судьбе, но потом больше не перезванивали.

На шутливый вопрос о том, не хотел бы сделать теперь евроремонт в землянке родителей, Оджан ответил вполне серьезно:

«Наверно можно, но потом. Сейчас не хватает времени даже мечтать».

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