Маугли, которого нашли в землянке 10 лет назад, открыл кофейню в Москве

Оджан надеется, что его новая кофейня понравится посетителям Фото: Из личного архива героя публикации

30-летний Маугли-Оджан Наумкин, который 10 лет назад вышел к людям из леса, открыл в Москве маленькую уютную кофейню. Человек, который до совершеннолетия не выходил из землянки, не учился в школе, за восемь лет приспособился к жизни в столице и не оставляет надежды заработать большие деньги.

Продал грибы, купил пилу

Напомним, что паспорт гражданина РФ Маугли получил только в 20 лет. До этого в базе данных Оджана вообще не было – родители-эзотерики с рождения не регистрировали ребенка и воспитывали в лесной землянке вдали от социума. Выход юноши к людям в 2013-м году был фееричным и сенсационным, на этой волне и документы быстро образовались как для самого Оджана, так и для его родителей Александра и Елены.

После этого Маугли рванул в цивилизацию, помахав рукой родителям и землянке. Для начала, закончив краткие курсы бариста, Оджан попытался открыть свой кафе-бар в Белокурихе. Это было довольно смело, ведь представление о деньгах парень получил только в 18 лет. Тогда родители стали разрешать сыну спускаться с гор в курортный город, чтобы продавать ягоды, грибы, картины, написанные его отцом и т. д.

- В тот момент я ощутил маленькое счастье - держать в руках купюры, на которые можно что-то купить, - рассказывает Маугли. - Одна из его запоминающихся покупок того времени - бензопила, которую юный отшельник купил в землянку после продажи 45 килограммов грибов. До этого они с отцом пилили валежник обыкновенной пилой.

Перипетии бармена Наумкина

Первый опыт с кафе-баром в Белокурихе у Оджана оказался неудачным, несмотря на то, что на волне славы даже нашелся спонсор, который дал Маугли беспроцентный кредит на оборудование. После этого неунывающий юноша решил перебраться в Новосибирск, где устроился барменом в одном из кафе. Но и в этом городе у бывшего отшельника не заладилось, более того, там доверчивого Оджана серьезно обманули при съеме жилья. И тогда Маугли устремился в Москву.

В столице алтайского отшельника сначала частенько узнавали на улицах, но спустя время про дитя землянки практически забыли, минуты громкой славы остались в прошлом.

Все это время с 2015 года бывший отшельник работал, в основном, барменом-официантом в разных ресторанах, снимал квартиру, на жизнь не жаловался, но мечтал о чем-то большем.

- Еще до недавнего времени я работал в ресторане рядом с домом, шесть дней в неделю, зарабатывал до 82 тысяч в месяц и это меня устраивало, - рассказывает Оджан. - Но в июле, там решили сменить схему и вместо меня приняли двух молодых людей, которые будут работать с графиком два дня через два.

По словам Наумкина, руководители ресторана перед ним вежливо извинились, объяснив, что меняют подход к бизнесу, меняют мышление, и не могут Оджана оставить с таким графиком, который он хочет.

- Я никаких обид не имею, четыре года я там проработал и все было хорошо, все равно планировал через пару лет уходить в свое дело, а так получилось, что пришлось раньше, - добавил разжалованный бармен.

Варит кофе и варенье

Кофейня находится в торговом центре рядом со станцией метро «Южная» Фото: Из личного архива героя публикации

11 августа Оджан Наумкин разместил в сетях почт об открытии новой кофейни.

- Сейчас я вложил часть своих денег, 60% еще вложил друг, как инвестор и мы открыли кофейню в торговом центре рядом со станцией метро «Южная», - рассказывает собеседник. - Друг мой тоже работает бариста и варит кофе, но в другой кофейне, где выручка аж 900 тысяч в месяц!

По словам Оджана, в здании, где открыли новую кофейню, есть потенциал, там находятся большой зал аттракционов, скалодром.

- Думаю, что торговля пойдет, раскрутимся, - надеется Оджан, который пока работает на новом месте с 11.00 до 23.00 вечера, без выходных.

Одновременно Наумкин пытается продавать через интернет-магазин эко-товары с Алтая, в том числе знаменитый мед, варенье, чаи из алтайских трав. На днях, говорит, выслал 25 тысяч сборщикам чаев, на которые получил заказы. Некоторые яства, кстати, Маугли варит сам, например, яблочное варенье.

Бывший алтайский отшельник поделился, что порой голова идет кругом от бюрократии.

- Мне трижды отказывали в регистрации ИП, когда пришел третий отказ, я поехал в налоговую, там сказали, что не была актуализирована моя прописка, потом начались проблемы с электронной подписью, которую мне предложили купить и она была устаревшей И такой каши так много, что порой возникает нервный тик,- пожаловался собеседник.

Бывают минуты, когда уставший от своего московского бега Оджан вспоминает родник, пение птиц у землянки, потрескивание печки… Но это только редкие минуты ностальгии. Возвращаться в семейное убежище в лесу Маугли не собирается.

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