Арест невиновного и запах убийцы: правда и вымысел в новой серии «Фишера» о барнаульском маньяке

На данный момент вышло пять из восьми серий. Источник: Афиша Wink

В четверг, 26 июня, на киноплатформе Wink вышла пятая серия продолжения нашумевшего сериала «Фишер». Сезон под названием «Инквизитор» переносит зрителей в Республику Алтай и Алтайский край и рассказывает о расследовании дела барнаульского маньяка, который похищает и убивает студенток политеха. Правда и вымысел новой серии – в нашем материале. Осторожно, спойлеры!

О чем сериал

Действие разворачивается в небольшом алтайском городке Умай, где происходят таинственные убийства студенток. За основу сюжета взята реальная история барнаульского маньяка Виталия Манишина.

В центре истории стоит противостояние двух следователей: Ольга Белова (Юлия Снигирь) - опытный полицейский, работающий в Умае (вымышленном городе, прим. ред.), Игорь Терехов (Александр Петров) - амбициозный сыщик из Барнаула, который стремится раскрыть дело любой ценой. Сначала следователи расследуют убийство дочери влиятельного чиновника, но вскоре выясняется, что это лишь одно из череды похожих преступлений.

Важную роль в сюжете играет загадочная девушка по имени Тонка (Полина Гухман), выросшая в тайге. До сих пор точно не ясно, какую роль играет «Маугли» в расследовании, но режиссеры дают понять, что именно она и приведет Белову и Терехова к убийце.

Что произошло в пятой серии сериала «Фишер. Инквизитор»

В предыдущей серии происходит похищение Тонки. Помощница следователей исчезает с дискотеки, преследует загадочного мужчину в капюшоне и оказывается в руках убийцы, однако тот оставляет Тонку в живых и сбегает. Девушка не успевает увидеть его лицо, но отчетливо помнит его запах. Напомним, что в реальной истории маньяка не было ни одной выжившей жертвы, которая смогла бы дать против него ключевые показания и описать, как он выглядит или как пахнет.

Белова и Терехов, узнав об исчезновении «Маугли», спешат к политеху, откуда с Тонкой на руках выходит сын криминального авторитета из Бийска Виктор Начаркин. Предполагая, что он и есть тот самый маньяк, его арестовывают. Однако и сама Тонка, и адвокат Начаркина предоставляют следствию доказательства его невиновности, и Виктора отпускают.

В реальной истории алтайского маньяка подозреваемый, которого схватили оперативники в 2000 году, все закончилось более трагично. Мужчина сначала отказывался от дачи показаний, а затем оговорил себя и взял вину за похищения и убийства так называемой «политеховской пятерки» - абитуриенток, пропавших летом того же года. Во время следственного эксперимента подозреваемый покончил с собой. В настоящий момент его семья заявила иск на 70 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Серый «Форд»

В ходе расследования следователи просматривают записи видеокамер и понимают, что рядом с местами исчезновения девушек была замечена одна и та же машина – серый «Форд.

Стоит отметить, что действие сериала происходит в 2025 году, а реальный убийца орудовал с 1989 по 2000-ый, поэтому в те времена ни о каких камерах речи не шло. Однако следователям, действительно, удалось выяснить марку машины маньяка. Ключевой уликой в деле Манишина стал его автомобиль – белый ВАЗ-2106, в котором он и убивал девушек. В конце 2000 года он продал машину. К моменту, когда следствие изъяло автомобиль для экспертиз, новый владелец полностью заменил салон. Это сделало невозможным проведение биологических или дактилоскопических исследований внутри машины.

Отзывы о сериале

На данный момент вышло пять из восьми серий, но отзывы о сериале уже неоднозначные. С одной стороны, сюжет, действительно, захватывающий, но с другой – слишком много художественного вымысла приплели к без того пугающей и мрачной истории «Алтайского «Фишера».

Сам образ убийцы, которого в сериале выставляют продуманным и помешанным на мистике и ритуалах, не вяжется с Манишиным. Если в сериале главный злодей, по задумке режиссеров, использует пугающее изобретение для «инквизиции», складывает тела на ритуальном камне и оставляет на местах странные фигурки, намекая на то, что у него есть некий высший замысел, то реальный маньяк отнюдь не был таким. Даже его истинный мотив до сих пор остается загадкой – он убивал своих жертв, скорее, из страха, что те на него заявят. У Манишина не было никакой личной трагедии, из-за которой он мог бы озвереть. И тем не менее от его рук погибли 11 человек! И то, как режиссеры обыгрывают это страшное дело, местами кажется совсем неуместным (личное мнение автора, прим. ред.).

Тем не менее, сериал собрал и множество положительных отзывов. К примеру, накануне в запрещенной сети своим восторгом с подписчиками поделилась блогер и предпринимательница Оксана Самойлова:

«Какой сериал я нашла! На таком стрессе уже неделю в ожидании новой серии. С каждой новой серией вопросов все больше, нервы на пределе, я реально строила догадки, а создатели перевернули все с ног на голову! А самое жуткое – это же почти по-настоящему все было. Петров и Снигирь – вообще идеальные напарники. Так что, если вы еще не начали, вам только позавидовать остается».

Новая серия сезона выйдет 2 июля.

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