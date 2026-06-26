Арест невиновного и запах убийцы: правда и вымысел в новой серии «Фишера» о барнаульском маньяке

В четверг, 26 июня, на киноплатформе Wink вышла пятая серия продолжения нашумевшего сериала «Фишер». Сезон под названием «Инквизитор» переносит зрителей в Республику Алтай и Алтайский край и рассказывает о расследовании дела барнаульского маньяка, который похищает и убивает студенток политеха. Правда и вымысел новой серии – в нашем материале. Осторожно, спойлеры!
Действие разворачивается в небольшом алтайском городке Умай, где происходят таинственные убийства студенток. За основу сюжета взята реальная история барнаульского маньяка Виталия Манишина.
В центре истории стоит противостояние двух следователей: Ольга Белова (Юлия Снигирь) - опытный полицейский, работающий в Умае (вымышленном городе, прим. ред.), Игорь Терехов (Александр Петров) - амбициозный сыщик из Барнаула, который стремится раскрыть дело любой ценой. Сначала следователи расследуют убийство дочери влиятельного чиновника, но вскоре выясняется, что это лишь одно из череды похожих преступлений.
Важную роль в сюжете играет загадочная девушка по имени Тонка (Полина Гухман), выросшая в тайге. До сих пор точно не ясно, какую роль играет «Маугли» в расследовании, но режиссеры дают понять, что именно она и приведет Белову и Терехова к убийце.
В предыдущей серии происходит похищение Тонки. Помощница следователей исчезает с дискотеки, преследует загадочного мужчину в капюшоне и оказывается в руках убийцы, однако тот оставляет Тонку в живых и сбегает. Девушка не успевает увидеть его лицо, но отчетливо помнит его запах. Напомним, что в реальной истории маньяка не было ни одной выжившей жертвы, которая смогла бы дать против него ключевые показания и описать, как он выглядит или как пахнет.
Белова и Терехов, узнав об исчезновении «Маугли», спешат к политеху, откуда с Тонкой на руках выходит сын криминального авторитета из Бийска Виктор Начаркин. Предполагая, что он и есть тот самый маньяк, его арестовывают. Однако и сама Тонка, и адвокат Начаркина предоставляют следствию доказательства его невиновности, и Виктора отпускают.
В реальной истории алтайского маньяка подозреваемый, которого схватили оперативники в 2000 году, все закончилось более трагично. Мужчина сначала отказывался от дачи показаний, а затем оговорил себя и взял вину за похищения и убийства так называемой «политеховской пятерки» - абитуриенток, пропавших летом того же года. Во время следственного эксперимента подозреваемый покончил с собой. В настоящий момент его семья заявила иск на 70 млн рублей в качестве моральной компенсации.
В ходе расследования следователи просматривают записи видеокамер и понимают, что рядом с местами исчезновения девушек была замечена одна и та же машина – серый «Форд.
Стоит отметить, что действие сериала происходит в 2025 году, а реальный убийца орудовал с 1989 по 2000-ый, поэтому в те времена ни о каких камерах речи не шло. Однако следователям, действительно, удалось выяснить марку машины маньяка. Ключевой уликой в деле Манишина стал его автомобиль – белый ВАЗ-2106, в котором он и убивал девушек. В конце 2000 года он продал машину. К моменту, когда следствие изъяло автомобиль для экспертиз, новый владелец полностью заменил салон. Это сделало невозможным проведение биологических или дактилоскопических исследований внутри машины.
На данный момент вышло пять из восьми серий, но отзывы о сериале уже неоднозначные. С одной стороны, сюжет, действительно, захватывающий, но с другой – слишком много художественного вымысла приплели к без того пугающей и мрачной истории «Алтайского «Фишера».
Сам образ убийцы, которого в сериале выставляют продуманным и помешанным на мистике и ритуалах, не вяжется с Манишиным. Если в сериале главный злодей, по задумке режиссеров, использует пугающее изобретение для «инквизиции», складывает тела на ритуальном камне и оставляет на местах странные фигурки, намекая на то, что у него есть некий высший замысел, то реальный маньяк отнюдь не был таким. Даже его истинный мотив до сих пор остается загадкой – он убивал своих жертв, скорее, из страха, что те на него заявят. У Манишина не было никакой личной трагедии, из-за которой он мог бы озвереть. И тем не менее от его рук погибли 11 человек! И то, как режиссеры обыгрывают это страшное дело, местами кажется совсем неуместным (личное мнение автора, прим. ред.).
Тем не менее, сериал собрал и множество положительных отзывов. К примеру, накануне в запрещенной сети своим восторгом с подписчиками поделилась блогер и предпринимательница Оксана Самойлова:
«Какой сериал я нашла! На таком стрессе уже неделю в ожидании новой серии. С каждой новой серией вопросов все больше, нервы на пределе, я реально строила догадки, а создатели перевернули все с ног на голову! А самое жуткое – это же почти по-настоящему все было. Петров и Снигирь – вообще идеальные напарники. Так что, если вы еще не начали, вам только позавидовать остается».
Новая серия сезона выйдет 2 июля.
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