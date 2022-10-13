Алтайский Маугли не жалеет, что получил паспорт РФ и вышел из землянки

До 20 лет парень жил на Алтае в землянке с родителями-эзотериками Фото: из личного архива героя(ев) публикации

29-летний москвич Оджан Наумкин еще девять лет назад не имел ни паспорта, ни свидетельства о рождении, ни аттестата о школьном образовании. До 20 лет парень жил на Алтае в землянке с родителями-эзотериками, ушедшими от цивилизации в лес.

Осенью 2013 года, когда Оджан вышел к людям, был большой переполох, парень мгновенно стал объектом внимания и полиции, и властей, и СМИ. В тот момент дело приобрело такой резонанс, что Маугли (так окрестили его в СМИ) довольно быстро сделали паспорт РФ. За девять лет погружения в цивилизацию Оджан Наумкин учился на бариста и пробовал открывать маленькое кафе в Белокурихе, уезжал зарабатывать деньги в Новосибирск, а после рванул в столицу, где сегодня продолжает работать бариста и пытается продавать эко-товары с Алтая.

На вопрос «Комсомолки», не пожалел ли ты о том, что получил паспорт РФ и вышел из землянки, Оджан ответил так:

- Нет, от этого решения я получил больше пользы. Я многое освоил, встретил любимую девушку, и мы уже три года вместе.

До 20 лет парень жил на Алтае в землянке с родителями-эзотериками Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Оджана, Лера тоже работает бариста и сегодня еще учится на актрису. Они оба вегетарианцы, снимают на двоих жилье за 30 тысяч рублей в месяц.

Сам он помимо работы в кафе, занимается через интернет магазин продажей меда и других вкусностей с Алтая.

- Нашел две пасеки хорошие в Белокурихе, договорился на оптовую цену, фасую и продаю, - рассказал Оджан. – А еще варенье из сосновых шишек беру у знакомой из Барнаула, да и сам варю варенье. К новому году будут готовы наборы из восьми баночек с алтайскими сладостями.

Правда, Оджан заметил, что в последнее время продажи сократились, а в кафе, где он работает стали реже заказывать праздники.

Тему мобилизации парень, выросший в землянке, комментировать отказался. А на вопрос «продолжаешь ли ты мечтать о небоскребах в Нью-Йорке, как мечтал раньше, живя в землянке, услышав о них по радиоприемнику», ответил так:

- Да, продолжаю. Хотелось бы, чтобы все стабилизировалось и путешествовать.

О стабилизации ситуации, говорит Маугли, мечтают все его друзья. Даже заказы ему стали поступать на картины со спокойным пейзажем: «Море, чайки» или «Озеро под ясным небом» и т.д.

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