Почему Иван Золотухин не приехал на вечер памяти отца на Алтай

В мае Иван побывал на могиле Валерия Сергеевича. Фото: Мемориальный музей В.Золотухина

21 июня в Молодежном театре Алтая вспоминали худрука Валерия Золотухина. Со дня рождения знаменитого народного артиста, любимого многими Бумбараша исполнилось 85 лет. А 22 июня в Алтайском институте культуры состоялось торжественное открытие именной аудитории Золотухина. В мероприятиях приняла участие его возлюбленная, актриса Ирина Линдт. А вот их общий сын Иван не смог приехать на Алтай.

Как рассказала Линдт, Иван в этом году успешно выпустился из Московской театральной школы Олега Табакова и поступил на службу в театр «Современник». У парня сейчас серьезная занятость, и ни на что другое времени не остается. На сцене МТА показали только кадры с наследником. Зато в мае он побывал на могиле отца в Быстром Истоке. Там Первый канал снимал фильм о Золотухине. Наследник актера сыграл на камеру на гармони (любимом музыкальном инструменте Валерия Сергеевича), поделился воспоминаниями об отце.

На сцене МТА показали кадры с Иваном Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в день рождения Золотухина сын опубликовал на своей странице в соцсети трогательное фото: на снимке еще маленький Ваня выступает на сцене с мамой и папой. Подпись: «85» и сердечко.

Напомним, когда Золотухина не стало, Ване было всего восемь лет. Но, как говорила Ирина Линдт, актер ему дал столько внимания, любви и заботы, сколько другие отцы не могут дать и за всю жизнь. Валерий Сергеевич играл с сыном в футбол, читал на ночь сказки, разделял его увлеченность компьютерными играми.

Повзрослев (и, кстати, став копией отца), Иван решил пойти по стопам родителей, и после девятого класса поступил в театральную школу Олега Табакова при театре «Табакерка». Во время учебы он даже успел сняться в кино. Ролей пока немного (но все, как говорится, впереди), одна из последних – разведчик в военном фильме «Солдат по кличке Рекс».

У Ивана есть родной брат Денис – старший сын Валерия Сергеевича, священнослужитель (напомним, средний сын Сергей покончил жизнь самоубийством). Однако, как рассказывала Ирина Линдт в одном из интервью, они не общаются:

Иван в подростковом возрасте Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ваня очень хотел общаться с Денисом, когда стал подрастать. Даже посылал ему эсэмэски, хотел встретиться. Но Денис так ему и не ответил. Хотя старший брат, батюшка, казалось бы, у такого человека представления о жизни, о людях особенные».

Дело в том, что отношения испортил квартирный вопрос: родственники не могли поделить наследство. После смерти Тамары Золотухиной, законной жены артиста, начались суды и тяжбы.

«Суды, к счастью, закончились. Каждому наследнику выделили его долю. У Вани - комната в четырехкомнатной квартире на Таганке. Но трудно этим воспользоваться, когда с оппонентами не найден общий язык», - цитирует Ирину Линдт Комсомолка.

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