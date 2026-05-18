Побывал на могиле отца. Сын Золотухина снялся в документальном фильме об актере

Иван — частый гость на малой родине отца. Фото: Мемориальный музей В.Золотухина

В мае в Быстром Истоке Первый канал снимал фильм о Валерии Золотухине. 21 июня знаменитому уроженцу Алтая исполнилось бы 85 лет. В съемках принимал участие младший сын артиста Иван.

Копия отца

Иван — частый гость на малой родине отца. Как рассказывают в Мемориальном музее В. Золотухина, с 2013 года он вместе с мамой Ириной Линдт практически ежегодно был членом жюри детского театрального фестиваля «Исток». А после открытия музея Иван стал его постоянным гостем.

В этом году Иван со съемочной группой посетил могилу отца в центре Быстрого Истока, сыграл на камеру на гармони (любимом музыкальном инструменте Валерия Сергеевича), поделился воспоминаниями.

«Съемки стали важным шагом в сохранении памяти о творческом наследии Валерия Золотухина и его связи с родной землёй», - сказали в музее.

Съемки проходили в начале мая. Фото: Мемориальный музей В.Золотухина

Отметим, что Ивану сейчас уже 21 год. Он обучается в театральной школе Олега Табакова и тоже, как отец, снимается в кино. Ролей пока немного (но все, как говорится, впереди), одна из последних – разведчик в военном фильме «Солдат по кличке Рекс».

Говоря в целом о характере сына, Ирина признавалась, что он - точная копия своего звездного отца. И за те восемь лет, что Валерий Сергеевич был вместе с Иваном, он дал ему гораздо больше, чем многие дают за всю жизнь.

«Он был настолько мудрый и добрый, что и у Вани есть эти черты. Он абсолютно добрый, не терпит никаких конфликтов и агрессии. Он жить не может спокойно пока не попросит прощения. Все ссоры заканчиваются одинаково объятиями и словами «Мама, прости», - делилась Ирина Линдт в программе «Звезды сошлись».

Памятные мероприятия

Гармонь - любимый инструмент Валерия Сергеевича. Фото: Мемориальный музей В.Золотухина

Документальный фильм в честь 85-летия Валерия Золотухина выйдет на Первом канале в конце июня. А до этого события на Алтае пройдет ряд мероприятий, приуроченных к его юбилею.

Так, 21 июня, в день рождения артиста, в Быстроистокском районе пройдет Золотухинская ярмарка, а в Молодежном театре Алтая состоится юбилейный вечер в память о знаменитом земляке.

«Программа в театре уже анонсирована, и билеты находятся в свободной продаже, - сообщала ранее министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. - Перед началом программы на площадке мы презентуем книгу-альбом, которую подготовил Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая».

На следующий день, 22 июня, в Алтайском институте культуре состоится открытие именной аудитории актера.

На памятные мероприятия в июне Иван Золотухин и Ирина Линдт тоже приедут. Компанию им составят друзья и коллеги Валерия Сергеевича по Театру на Таганке: Валерий Черняев и Любовь Чиркова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Современный балет «Петрушка», визит популярных актеров и юбилей Золотухина

Cамые заметные культурные события 2026 года на Алтае (подробнее)