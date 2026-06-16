Денис (посередине) на похоронах отца Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июня исполнилось бы 85 лет со дня рождения знаменитого актера, уроженца Алтайского края Валерия Золотухина. В этот день на Алтае начнется череда мероприятий, приуроченных к юбилею артиста. На фестиваль приедет его младший сын Иван. А вот старший Денис на родине отца бывает редко - в последний раз его видели на похоронах Валерия Сергеевича. Рассказываем, как сложилась судьба старшего наследника артиста.

Обожал отчима

Денис родился в 1969 году – в первом браке Золотухина с актрисой Ниной Шацкой. Увы, тот союз не был счастливым, а ребенок чувствовал себя нежеланным. Супруги то ругалась, то мирилась, пока не развелись в 1977-м — к тому времени у обоих уже были отношения на стороне. Валерий Сергеевич женился на скрипачке Тамаре Гусевой, а его первая супруга вышла замуж за другого знаменитого актера Леонида Филатова.

У Филатова не было собственных детей, и он полюбил Дениса как родного. Да и мальчик обожал и уважал отчима и даже хотел взять его фамилию, но посчитал, что тем самым предаст родного отца и в итоге остался Золотухиным.

Денис с родителями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Филатов сильно повлиял на мой характер, - рассказывал Денис в интервью Вечерней Москве. - До него я рос тюфяк тюфяком. Филатов сразу взялся за меня, стал серьезным учителем по жизни. Он делал из меня настоящего мужика — по своим понятиям, конечно».

Казалось бы, парень пойдет по творческому пути, как мечтали родные. В детстве он окончил музыкальную школу, снялся в небольшой роли в фильме «Предварительное расследование». А после службы в армии по совету отчима поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Но быстро понял, что не хочет связывать жизнь с кино.

Отучившись два года в институте, Денис уехал поступать в духовную семинарию в Сергиев Посад. Еще до этого он посещал службы в храме, пел в церковном хоре. И решил связать свою жизнь со служением богу. Родители, отчим и бабушка были категорически против, но Денис не желал прислушиваться к их мнению. Обучение парень в итоге не завершил, но священнослужителем все-таки стал.

Женился на матушке

Во время учебы, в семинарской столовой, Денис встретило суженую. Алла была простой девушкой из многодетной семьи, и его выбор звездные родители восприняли поначалу в штыки, но в итоге смирились.

«Я осмелел и подошел к ней: “Матушка Алла, что это мы с вами будто и не знакомы? Позвольте вас до дому проводить”. А “матушке” еще и 19 не было. Идем, а я говорю: “Не желаете ли стать моей женой?” Она, как девушка порядочная, ответила, что должна подумать, и через пять минут согласилась. Она, кстати, еще долго потом не знала, что я сын Золотухина», — рассказывал историю знакомства Денис.

Жизнь пары не была легкой. Семья быстро разрасталась, и наследнику знаменитого артиста, помимо церковной службы, приходилось работать и проводником поезда, и водителем трамвая, и выращивать на продажу грибы. Деньгами Денису помогали и отец, и мать с отчимом.

Сергей, Иван и Денис Золотухины Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внучка пошла по стопам деда

Супруги стали родителями шестерых детей. Старшая дочь, как и мать с отцом, выбрала духовный путь - стала регентом в женском монастыре. Средняя - юрист. Один сын решил связать жизнь с медициной. И только Мария Золотухина пошла по стопам деда: окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина и служит в театре «Сатирикон». Ее дебют на большом экране случился в фильме Сергея Урсуляка «Праведник», где Маше досталась роль еврейки Товы Липницки.

«Семья у нас дружная, мы радуемся успеху каждого, - делилась с «Комсомолкой» Алла Золотухина, мама Марии. - В подростковом возрасте Маша училась в художественной школе. У нее были планы продолжить образование в этом направлении, но в приоритете все-таки был театральный вуз. И она поступила на бюджетное место. С кем готовилась к поступлению? Самостоятельно. И вместе с отцом. Готовиться к поступлению под руководством своей бабушки (актрисы Нины Шацкой) Маша стеснялась. Нине Сергеевне мы сообщили только, когда она поступила».

Из жалости к отцу

Сергей, Валерий и Денис Золотухины. Семейный архив Золотухиных

Денис Золотухин после принятия сана стал отцом Дионисием. Долгое время он числился клириком Успенской церкви подмосковного города Видное, но фактически работал в деревенской церкви при кладбище в поселке Расторгуево.

В той самой церкви в 2007-м году он отпевал брата Сергея (среднего сына Золотухина). Сергей покончил с собой, а церковь запрещает отпевать самоубийц. Но Денис решился из жалости к отцу. Позже батюшка раскаялся, что сделал это и тем самым предал Бога.

«Я отпевал брата-самоубийцу. Сережа не был верующим. Это мой грех! – признавался в интервью Экспресс газете отец Дионисий. - Из-за жалости к отцу я предал Бога. Прошу прощения перед братьями духовными. Хотя сам предложил папе отпеть брата, понимаю, что поступил ложно».

Сейчас Денис Золотухин служит в Никольском храме в подмосковном селе Ермолино. Он не ведет публичный образ жизни. И никто из прихожан не догадывается, что перед ними – наследник легендарных актеров.

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