Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
21 июня исполнилось бы 85 лет со дня рождения знаменитого актера, уроженца Алтайского края Валерия Золотухина. В этот день на Алтае начнется череда мероприятий, приуроченных к юбилею артиста. На фестиваль приедет его младший сын Иван. А вот старший Денис на родине отца бывает редко - в последний раз его видели на похоронах Валерия Сергеевича. Рассказываем, как сложилась судьба старшего наследника артиста.
Денис родился в 1969 году – в первом браке Золотухина с актрисой Ниной Шацкой. Увы, тот союз не был счастливым, а ребенок чувствовал себя нежеланным. Супруги то ругалась, то мирилась, пока не развелись в 1977-м — к тому времени у обоих уже были отношения на стороне. Валерий Сергеевич женился на скрипачке Тамаре Гусевой, а его первая супруга вышла замуж за другого знаменитого актера Леонида Филатова.
У Филатова не было собственных детей, и он полюбил Дениса как родного. Да и мальчик обожал и уважал отчима и даже хотел взять его фамилию, но посчитал, что тем самым предаст родного отца и в итоге остался Золотухиным.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Филатов сильно повлиял на мой характер, - рассказывал Денис в интервью Вечерней Москве. - До него я рос тюфяк тюфяком. Филатов сразу взялся за меня, стал серьезным учителем по жизни. Он делал из меня настоящего мужика — по своим понятиям, конечно».
Казалось бы, парень пойдет по творческому пути, как мечтали родные. В детстве он окончил музыкальную школу, снялся в небольшой роли в фильме «Предварительное расследование». А после службы в армии по совету отчима поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Но быстро понял, что не хочет связывать жизнь с кино.
Отучившись два года в институте, Денис уехал поступать в духовную семинарию в Сергиев Посад. Еще до этого он посещал службы в храме, пел в церковном хоре. И решил связать свою жизнь со служением богу. Родители, отчим и бабушка были категорически против, но Денис не желал прислушиваться к их мнению. Обучение парень в итоге не завершил, но священнослужителем все-таки стал.
Во время учебы, в семинарской столовой, Денис встретило суженую. Алла была простой девушкой из многодетной семьи, и его выбор звездные родители восприняли поначалу в штыки, но в итоге смирились.
«Я осмелел и подошел к ней: “Матушка Алла, что это мы с вами будто и не знакомы? Позвольте вас до дому проводить”. А “матушке” еще и 19 не было. Идем, а я говорю: “Не желаете ли стать моей женой?” Она, как девушка порядочная, ответила, что должна подумать, и через пять минут согласилась. Она, кстати, еще долго потом не знала, что я сын Золотухина», — рассказывал историю знакомства Денис.
Жизнь пары не была легкой. Семья быстро разрасталась, и наследнику знаменитого артиста, помимо церковной службы, приходилось работать и проводником поезда, и водителем трамвая, и выращивать на продажу грибы. Деньгами Денису помогали и отец, и мать с отчимом.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Супруги стали родителями шестерых детей. Старшая дочь, как и мать с отцом, выбрала духовный путь - стала регентом в женском монастыре. Средняя - юрист. Один сын решил связать жизнь с медициной. И только Мария Золотухина пошла по стопам деда: окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина и служит в театре «Сатирикон». Ее дебют на большом экране случился в фильме Сергея Урсуляка «Праведник», где Маше досталась роль еврейки Товы Липницки.
«Семья у нас дружная, мы радуемся успеху каждого, - делилась с «Комсомолкой» Алла Золотухина, мама Марии. - В подростковом возрасте Маша училась в художественной школе. У нее были планы продолжить образование в этом направлении, но в приоритете все-таки был театральный вуз. И она поступила на бюджетное место. С кем готовилась к поступлению? Самостоятельно. И вместе с отцом. Готовиться к поступлению под руководством своей бабушки (актрисы Нины Шацкой) Маша стеснялась. Нине Сергеевне мы сообщили только, когда она поступила».
Денис Золотухин после принятия сана стал отцом Дионисием. Долгое время он числился клириком Успенской церкви подмосковного города Видное, но фактически работал в деревенской церкви при кладбище в поселке Расторгуево.
В той самой церкви в 2007-м году он отпевал брата Сергея (среднего сына Золотухина). Сергей покончил с собой, а церковь запрещает отпевать самоубийц. Но Денис решился из жалости к отцу. Позже батюшка раскаялся, что сделал это и тем самым предал Бога.
«Я отпевал брата-самоубийцу. Сережа не был верующим. Это мой грех! – признавался в интервью Экспресс газете отец Дионисий. - Из-за жалости к отцу я предал Бога. Прошу прощения перед братьями духовными. Хотя сам предложил папе отпеть брата, понимаю, что поступил ложно».
Сейчас Денис Золотухин служит в Никольском храме в подмосковном селе Ермолино. Он не ведет публичный образ жизни. И никто из прихожан не догадывается, что перед ними – наследник легендарных актеров.
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