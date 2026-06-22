Актриса Ирина Линдт, последняя любовь Валерия Золотухина, приняла участие в вечере Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток родился Валерий Золотухин. В этом году великому артисту исполнилось бы 85 лет. Его уже нет с нами, но память о творчестве, достижениях живет. В Молодежном театре Алтая накануне провели вечер памяти своего художественного руководителя. Самые яркие фото – в материале «КП»-Барнаул».

В этот вечер со сцены театра звучали фрагменты произведений, стихи, связанные с творчеством Валерия Золотухина. Делились гости и личными воспоминаниями о нем.

Почтить память легендарного артиста пришли почётные гости: губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко и министр культуры региона Елена Евгеньевна Безрукова.

«Вновь и вновь мы возвращаемся к творческому пути нашего знаменитого земляка. К его наследию, ко всем событиям, которые его связывают с родным Алтайским краем. Его жизнь и творчество и теперь служат вдохновением для артистов и других деятелей культуры и в нашем крае, и далеко за его пределами», - сказал Виктор Томенко.

Особую атмосферу вечеру придали выступления заслуженных артистов РФ Валерия Черняева и Любови Чирковой, друзья и коллеги Золотухина по Московскому театру на Таганке, а также артистка Ирина Линдт, последняя любовь Валерия Золотухина.

Валерий Черняев и Любовь Чиркова Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина Иван в этот раз в Барнаул приехать не смог. Как сказала актриса, он успешно выпустился из Московской театральной школы Олега Табакова и поступил на службу в театр «Современник».

Сын Иван Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Закончился вечер под всем известную песню «Вдруг, как в сказке скрипнула дверь…» из легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Именно Валерий Золотухин спел песню в этой комедии.

Вечер памяти, посвящённый 85 летию со дня рождения Валерия Золотухина

«Вспоминая Валерия Золотухина сегодня, мы не просто отдаём дань уважения выдающемуся артисту. Мы вспоминаем человека, который умел любить жизнь и передавать эту любовь через каждую свою роль, каждую песню, каждую написанную строку. Его творчество продолжает жить, напоминая о том, как важно оставаться верным себе и своему призванию», - подвели итог вечера в пресс-службе МТА.

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер памяти, посвящённый 85‑летию со дня рождения Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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