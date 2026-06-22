Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток родился Валерий Золотухин. В этом году великому артисту исполнилось бы 85 лет. Его уже нет с нами, но память о творчестве, достижениях живет. В Молодежном театре Алтая накануне провели вечер памяти своего художественного руководителя. Самые яркие фото – в материале «КП»-Барнаул».
В этот вечер со сцены театра звучали фрагменты произведений, стихи, связанные с творчеством Валерия Золотухина. Делились гости и личными воспоминаниями о нем.
Почтить память легендарного артиста пришли почётные гости: губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко и министр культуры региона Елена Евгеньевна Безрукова.
«Вновь и вновь мы возвращаемся к творческому пути нашего знаменитого земляка. К его наследию, ко всем событиям, которые его связывают с родным Алтайским краем. Его жизнь и творчество и теперь служат вдохновением для артистов и других деятелей культуры и в нашем крае, и далеко за его пределами», - сказал Виктор Томенко.
Особую атмосферу вечеру придали выступления заслуженных артистов РФ Валерия Черняева и Любови Чирковой, друзья и коллеги Золотухина по Московскому театру на Таганке, а также артистка Ирина Линдт, последняя любовь Валерия Золотухина.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина Иван в этот раз в Барнаул приехать не смог. Как сказала актриса, он успешно выпустился из Московской театральной школы Олега Табакова и поступил на службу в театр «Современник».
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Закончился вечер под всем известную песню «Вдруг, как в сказке скрипнула дверь…» из легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Именно Валерий Золотухин спел песню в этой комедии.
«Вспоминая Валерия Золотухина сегодня, мы не просто отдаём дань уважения выдающемуся артисту. Мы вспоминаем человека, который умел любить жизнь и передавать эту любовь через каждую свою роль, каждую песню, каждую написанную строку. Его творчество продолжает жить, напоминая о том, как важно оставаться верным себе и своему призванию», - подвели итог вечера в пресс-службе МТА.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
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