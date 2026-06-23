Золотухин не знал, от чего умирает Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне на Алтае вспоминали знаменитого актера Валерия Золотухина. Он появился на свет 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток. В этот день в Молодежном театре Алтая прошел вечер в честь 85-летия со дня рождения артиста. А 22 июня в Алтайском институте культуры состоялось открытие именной аудитории.

За свою долгую жизнь Валерий Сергеевич сделал блестящую актерскую карьеру. Играл не только в кино, но и в театре, занимался озвучкой, а также был художественным руководителем театра на Таганке и Молодежного театра Алтая. К сожалению, его жизненный путь оборвала тяжелая болезнь.

Странные ощущения в голове

В 71 год у артиста выявили глиобластому - рак мозга. Увы, к тому времени опухоль выросла до больших размеров и была не операбельная. Химотерапия тоже была бессильна. В своем дневнике артист писал, что в его голове - очень странные ощущения, похожие на похмелье. Но о том, что его мозг поражен раком, актер так и не узнал.

«Он не знал своего диагноза...Мы ему говорили, что, возможно, это был микроинсульт… Я просто не смогла, для него это было бы невыносимо», — делилась в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» возлюбленная Золотухина Ирина Линдт, мать младшего сына артиста Ивана.

С момента постановки диагноза до смерти прошло около трех месяцев. 5 марта 2013 года Золотухин был госпитализирован в отделение реанимации, 14 марта врачи ввели его в искусственную кому, и уже 30 марта артиста не стало.

«Все случилось очень внезапно и стремительно, но очень очевидно... Когда еще он был в сознании, он был с Ваней. Я понимала, что это скорее всего последняя их встреча», — рассказывала Ирина Линдт.

Несмотря на то, что Валерий Сергеевич не знал свой диагноз, он, скорее всего, понимал, что умирает. Его последние слова, перед введением в кому, были обращены к Ивану: «С Богом, сынок…»

«Мозг насыщается кровью»

При жизни актер делился, что секрет его работоспособности заключается в том, что каждое утро он делает гимнастику и обязательно стоит на голове.

«Последние 40 лет каждое утро начинаю с молитвы и 40-минутной гимнастики. И 10 минут из 40-ка я обязательно стою на голове! Это упражнение из йоги. Очень полезное для здоровья! Мозг насыщается кровью, а все органы наполняются энергией. Потому у меня активность, как у 25-летнего, а мне ведь уже за 70! Но без подготовки делать такие упражнение не советую. Хотя захватывает оно, как наркотик! Потом без этого уже не можешь!» - цитировало актера издание Тайны звезд.

Точно не известно, повлияли ли такие упражнения на мозг. Но если они и не стали причиной рака, то, возможно, спровоцировали рост опухоли?

«Один из врачей сказал, что с возрастом сосуды теряют прочность, могли быть мелкие кровоизлияния. А так как организм привык к этой нагрузке, то мог не среагировать на то, что сосуды лопаются, образуется кровоизлияние. Могла начать расти опухоль», - говорила Ирина Линдт в интервью Voice.

«Шансов не было»

Другие врачи, напротив, уверяли, что стойка на голове не могла повлиять на развитие рака. Такое упражнение, по их словам, напротив насыщает кровью железы в головном мозге, от которых зависят здоровье и мыслительные способности, избавляет от бессонницы и упадка сил. Однако делать такую стойку нельзя эпилептикам, гипертоникам, страдающим отслойкой сетчатки и перенесшим черепно-мозговую травму. Возможно, и у Валерия Сергеевича были противопоказания…

В одном врачи сходятся: благоприятный исход для актера был маловероятен. Как комментировал «Комсомолке» нейрохирург Евгений Берсенев, опухоль в мозге может долгое время развиваться вообще без симптомов и дать знать о себе совершенно внезапно:

«Все дело в ее локализации. У актера она возникла, видимо, в глубинных структурах и поначалу не затрагивала жизненно важных центров. В мозге есть «немые зоны», и опухоль в них может расти, не нарушая функций организма. А когда становится большой и начинает давить, то зачастую уже неоперабельна».

Первые симптомы, по словам врача, это головные боли, двоение в глазах, онемение рук или ног, кратковременные выпадения сознания, нарушения речи. Больной и его родственники могут принять это за гипертонический криз. И только невролог определяет, что проблема - не сосудистого характера. Тогда назначают электроэнцефалограмму и компьютерную томографию и принимают решение о возможной операции.

«В случае с Золотухиным операция была, вероятно, невозможна. Определяется это размером опухоли и тем, можно ли до нее добраться. К сожалению, даже своевременная диагностика не всегда позволяет удалить опухоль. Есть болезни, которые просто неизлечимы. Опухоль именно мозга тем и коварна, что сначала развивается медленно, а потом «шарахает», и обратного пути уже нет».

Профессор, геронтолог Павел Воробьев считал, что рак у актера, скорее всего, осложнился полиорганной недостаточностью - когда отказывают все органы одни за другим.

«И это уже не давало шансов», - отмечал специалист.

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