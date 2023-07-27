Окончательную причину жесткой аварии смогут назвать после проведения экспертиз Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай продолжается расследование резонансного уголовного дела по факту ДТП с 15 туристами, один из которых погиб. По данным «Комсомолки», компания, организовавшая «смертельный» тур, продолжает оказывать услуги. Что еще известно о происшествии к этому часу – в нашем материале.

По данным источника «КП»-Барнаул», водитель, который был за рулем ГАЗ-66 и вез туристов к озерам, на данный момент находится на свободе. О его задержании пока речи не идет, так как дело возбуждено в отношении организатора поездки, которым является ИП Сизых Ю.Л. – эти же данные указаны на сайте компании «Алтай-Вояж» в разделе «Контакты».

Как отметил анонимный собеседник, есть версия, что машина могла быть неисправной. По предварительным данным, во время поездки на ГАЗ-66 отпала деталь, которая могла повлиять на тормозную систему, вследствие чего водитель потерял управление. Машина сначала врезалась в дерево, а затем перевернулась. По словам источника, погибший молодой человек получил тяжелую травму из-за ветки. Рана была серьезная, поэтому у 26-летнего парня просто не было шансов…

Окончательную причину жесткой аварии смогут назвать лишь после проведения всех необходимых экспертиз. Следствию еще предстоит узнать, был ли заключен договор между туристами и компанией (по предварительной версии, его все-таки оформляли), а также были ли соблюдены правила безопасности в поездке.

К слову, редакция «КП» связалась с компанией «Алтай-Вояж» под видом туристов. Оказалось, что они продолжают работать и уже принимают новые заявки на организацию туров для отдыхающих.

Напомним, авария произошла 25 июля. В результате инцидента пострадали 12 человек, в том числе девять детей, один взрослый погиб. Троих пассажиров с тяжелыми травмами перевезли в республиканскую больницу. Женщина продолжает находиться в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека».

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