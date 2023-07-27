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27 июля 2023 6:47

Устроившая «смертельный» тур на Каракольские озера компания продолжает возить туристов

Машина, попавшая в ДТП с туристами на Каракольских озерах на Алтае, могла быть неисправной
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Окончательную причину жесткой аварии смогут назвать после проведения экспертиз

Окончательную причину жесткой аварии смогут назвать после проведения экспертиз

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай продолжается расследование резонансного уголовного дела по факту ДТП с 15 туристами, один из которых погиб. По данным «Комсомолки», компания, организовавшая «смертельный» тур, продолжает оказывать услуги. Что еще известно о происшествии к этому часу – в нашем материале.

По данным источника «КП»-Барнаул», водитель, который был за рулем ГАЗ-66 и вез туристов к озерам, на данный момент находится на свободе. О его задержании пока речи не идет, так как дело возбуждено в отношении организатора поездки, которым является ИП Сизых Ю.Л. – эти же данные указаны на сайте компании «Алтай-Вояж» в разделе «Контакты».

Как отметил анонимный собеседник, есть версия, что машина могла быть неисправной. По предварительным данным, во время поездки на ГАЗ-66 отпала деталь, которая могла повлиять на тормозную систему, вследствие чего водитель потерял управление. Машина сначала врезалась в дерево, а затем перевернулась. По словам источника, погибший молодой человек получил тяжелую травму из-за ветки. Рана была серьезная, поэтому у 26-летнего парня просто не было шансов…

Окончательную причину жесткой аварии смогут назвать лишь после проведения всех необходимых экспертиз. Следствию еще предстоит узнать, был ли заключен договор между туристами и компанией (по предварительной версии, его все-таки оформляли), а также были ли соблюдены правила безопасности в поездке.

К слову, редакция «КП» связалась с компанией «Алтай-Вояж» под видом туристов. Оказалось, что они продолжают работать и уже принимают новые заявки на организацию туров для отдыхающих.

Напомним, авария произошла 25 июля. В результате инцидента пострадали 12 человек, в том числе девять детей, один взрослый погиб. Троих пассажиров с тяжелыми травмами перевезли в республиканскую больницу. Женщина продолжает находиться в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека».

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