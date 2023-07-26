Мишустин прокомментировал ДТП с туристами у Каракольских озер в Республике Алтай

Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Республике Алтай Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

26 июля председатель правительства РФ в ходе совещания по развитию туризма в Горно-Алтайске призвал власти всех уровней следить за качеством оказания туристических услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Республике Алтай. Здесь глава правительства провел совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства в регионе. Была затронута и тема ЧП, которое произошло накануне с туристической группой на пути к Каракольским озерам.

- Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. И здесь хорошо бы вместе с бизнесом поискать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Будем разбираться с каждой конкретной ситуацией. Это касается, конечно, не только республики, но и всех российских регионов, - сказал Михаил Мишустин.

Напомним, что 25 июля в Республике Алтай опрокинулся грузовик, который вез группу туристов к Каракольским озерам. В результате один человек погиб и 12 пострадали, в том числе дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Республику Алтай

Премьер-министр проведет совещание по развитию туризма на Алтае (подробнее)