Трех пострадавших в ЧП на Каракольских озерах госпитализируют в республиканскую больницу

Место ДТП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай трех пассажиров грузовика, который с туристами перевернулся на Алтае по пути на Каракольские озера, госпитализируют в республиканскую больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о женщине и двух детях.

Женщина в настоящее время находится в тяжелом состоянии, а двое детей 10 и 14 лет - в состоянии средней степени тяжести.

- Их доставят санавиацией из Чемальского района в Горно-Алтайск, в республиканскую больницу, - отметил Михаил Максимов, заместитель руководителя аппарата главы и правительства Республики Алтай, пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Водителю и еще пяти туристам не понадобилась госпитализация. Пятеро детей остаются под наблюдением медиков в местной больнице, еще двоих детей забрали родители.

Напомним, всего пострадало 11 человек. СК готовится возбудить уголовное дело.

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