ГАЗ-66 вез группу туристов из Екатеринбурга на Каракольские озера Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай накануне произошло смертельное ДТП на Каракольских озерах. Грузовик ГАЗ-66 перевернулся с туристами: один человек погиб, еще 12 пострадали. СК принял решение о возбуждении уголовного дела. «Комсомолка» собрала последние новости о ДТП на Каракольских озерах 25 июля 2023.

Уголовное дело

Авария произошла 25 июля. Сообщение спасателям было передано в 08:58. ГАЗ-66 вез группу из 15 туристов из Екатеринбурга на Каракольские озера. По данным источника «Комсомолки», экскурсию организовал ИП Сизых Юрий Леонидович. Данные совпадают с информацией на сайте компании «Алтай-Вояж». Кстати, на счету компании уже были аналогичное ДТП с пострадавшими. В этот раз автомобилем управлял 41-летний житель Новосибирска.

- При движении автомобиля водитель не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства, вследствие чего пострадали пассажиры, находившиеся в фургоне машины, - отметили в следственном управлении по Республике Алтай.

В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе девять детей. 26-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сильнее всех были травмированы два мальчика и 62-летняя женщина, их госпитализировали в республиканскую больницу.

По данному факту Майминский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Алтай по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧП с туристами около Каракольских озер 25 июля 2023 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Что известно о пострадавших

По данным Министерства здравоохранения Республики Алтай на утро 26 июля, состояние пострадавших в ДТП на Каракольских озёрах остаётся стабильным. Водителю и пяти взрослым пассажирам госпитализация не потребовалась, пятеро детей остаются под наблюдением в Чемальской районной больнице и ожидают приезда взрослых, еще двоих родители забрали накануне.

Сложная ситуация остается с тремя пассажирами, которых эвакуировали в республиканскую больницу в Горно-Алтайске: женщина находится в тяжелом состоянии, за ней наблюдают медики, состояние двух детей 10 и 14 лет стабильное, угрозы жизни нет.

Акцент на безопасность

Резонансное ДТП на Каракольских озерах прокомментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего рабочего визита в Республику Алтай. Как передает ТАСС, безопасность туристических услуг должна быть в приоритете и на особом контроле.

- Еще раз: федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. И здесь хорошо бы вместе с бизнесом поискать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Будем разбираться с каждой конкретной ситуацией. Это касается, конечно, не только республики, но и всех российских регионов, - подчеркнул Михаил Мишустин.

ЧП с туристами около Каракольских озер 25 июля 2023 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Также он отметил, что, по предварительным данным, автомобиль ГАЗ-66 оказался неисправным, а у организатора экскурсии не было лицензии. Премьер-министр выразил соболезнования семье погибшего и пожелал выздоровления пострадавшим.

К слову, накануне «Комсомолке» удалось связаться с компанией, организовавшей смертельную прогулку, однако там заявили, что лицензия есть. От других комментариев представители компании отказались.

Напомним, это не первое ДТП, в котором фигурирует «Алтай-Вояж». В прошлом году жительница Новосибирска сообщила о том, что во время экскурсии на ГАЗ-66 группа попала в ДТП. Грузовик опрокинулся на бок, из-за чего дети шести и десяти лет ударились головой о камни и получили серьезные травмы, также другая пассажирка получила перелом. Помощи туристы дождались не сразу: оказалось, что в автомобиле даже не было аптечки. СК по данному факту возбуждал уголовное дело.

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