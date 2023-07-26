Появилось видео с места резонансного ДТП по пути на Каракольские озера

ЧП с туристами по пути на Каракольские озера Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Главное управление МВД по Республике Алтай опубликовало видео с места аварии, в которой погиб турист и пострадало 12 человек, в том числе дети.

На видео видно, что грузовик «ГАЗ-66» превратился в груду металлолома. Кабина водителя смята, как и кузов, в котором помимо взрослых находились дети.

Напомним, 25 июля грузовик с туристами из Екатеринбурга ехал к Каракольским озерам по труднопроходимой местности, водитель не справился с управлением и «ГАЗ-66» опрокинулся. Всего туристов было 15 человек. Известно, что 26-летний мужчина погиб на месте происшествия, травмы разной степени тяжести получили 12 человек, в том числе 9 детей. Двух мальчиков увезли в республиканскую больницу, также экстренная помощь врачей потребовалась 62-летней женщине.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле СК России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП с туристами на Каракольских озерах на Алтае 25 июля 2023: что известно о трагедии и состоянии пострадавших

Алтайский СК возбудит дело по факту ЧП с туристами на Каракольских озерах (подробнее)