Лесные пожары в Алтайском крае 2023: что известно на данный момент, последние новости из Егорьевского района

Огонь прошел уже почти шесть тысяч гектаров. Фото: ЛХК «Алтайлес»

В Егорьевском районе третьи сутки продолжают тушить масштабный лесной пожар. Это уже второе крупное возгорание за этот сезон: площадь первого составляла пять тысяч гектаров, а в этот раз огонь прошел уже почти шесть тысяч гектаров. Силы и средства для ликвидации самой настоящей лесной трагедии задействуют даже из других регионов. Что известно про лесные пожары в Алтайском крае 2023 – в нашем материале.

14 пожаров за сезон

По информации краевого правительства, всего с начала пожароопасного сезона в Егорьевском районе произошло уже 14 пожаров. Общая площадь сгоревшего леса составила не меньше 10 тысяч гектаров.

Пожар в Егорьевском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Первый масштабный пожар зарегистрировали 7 июня, из-за сильного задымления в районе даже перекрывали трассу, а людям из небольших поселений пришлось покинуть свои дома, но благодаря совместным усилиям лесников и пожарных пламя удалось остановить. 19 июня жители вновь заметили красное зарево над лесом....

По данным региональной диспетчерской службы на утро 21 июня, площадь пожара составляет 5670 гектаров. Тушение осложняет сильный ветер и сухая жаркая погода. В правительстве отметили, что прогноз по погоде пока неблагоприятный.

Пожар в Егорьевском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На месте провели опашку, ситуацию с воздуха контролируют с помощью вертолета Robinson. В ликвидации возгорания задействованы не только пожарные, но и аэромобильная группировка и оперативная группа ГУ МЧС по Алтайскому краю с беспилотной авиасистемой, самолет-амфибия Бе-200 ЧС, который произвел уже 18 сбросов воды, лесники из различных хозяйств.

Кроме того, на место выехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, чтобы контролировать ситуацию изнутри. Он встретился со спасателями лично, чтобы поблагодарить их за труд и тяжелую работу, а также провел заседание оперштаба и встретился со спасателями лично. Во время заседания штаба он поручил оперативно реагировать на любые изменения в ситуации с пожаром. В районе введен режим ЧС, все угрозы населенным пунктам на данный момент сняты.

Пожар в Егорьевском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Работа МЧС и арендаторов, которую мы сегодня увидели, организована по уму, как надо. На пожаре работают вертолет, беспилотник, самолет Бе-200 федеральной группировки, на который возлагаются большие надежды. Но погода все-таки нам не позволяет менять режим работы и тем более ее ослаблять. Мы приняли решение запросить поддержку Авиалесоохраны. Органы, которые задействованы в тушении пожара, должны функционировать в режиме повышенной готовности, - подчеркнул Виктор Томенко.

На чемоданах

Как рассказал главный специалист службы лесного хозяйства холдинга «Алтайлес» Николай Ленкин, временами пожар переходит в верховой. Таких пожаров лесники опасаются больше всего – у них очень высокая скорость распространения, а температура в очагах составляет больше 300 градусов. В таких условиях кислород начинает просто выгорать, а машины – глохнут.

Пожар в Егорьевском районе. Фото: ЛХК «Алтайлес»

- Люди работают, тушат. Ветер временами порывистый. Узкое место, где пожар может пройти, держат силы МЧС и холдинга. Пока эвакуации нет. Какие-либо прогнозы давать рано, - подчеркнул Николай Ленкин.

Со слов лесников, минувшей ночью было более-менее спокойно, но утром ситуация вновь начала набирать обороты. Опаснее всего было на участках со стороны поселков Новосоветский и Перешеечный. Жителям последнего поселка даже пришлось на время покинуть свои дома.

- Население из Перешеечного вчера собрали возле клуба, но позднее распустили, не вывозили. Опасаемся, что днём ветер поднимется снова, - отмечают местные.

К слову, к эвакуации в районе уже давно готовы. Пункт временного размещения развернули в Новоегорьевском, при необходимости люди будут эвакуированы. О возможных рисках население предупредили с помощью СМС-рассылки.

Губернатор встретился с местными жителями, чтобы узнать, какие вопросы необходимо решить. В первую очередь люди попросили обеспечить сотовой связью населенные пункты, которые подвержены угрозе лесных пожаров, а также наладить систему оповещения о пожарной обстановке. Также одной из озвученных проблем стал водопровод – в ближайшее время оставшиеся полкилометра будут достроены. Виктор Томенко дал соответствующие поручения.

Поджог?

Накануне в краевом управлении МВД сообщили, что страшный пожар мог произойти по вине неизвестного поджигателя.

- Следственной группой отделения полиции по Егорьевскому району Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рубцовский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога), - сообщили в полиции.

Пожар в Егорьевском районе. Фото: ЛХК «Алтайлес»

На место пожара выехал начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян. По его поручению правоохранители обеспечат безопасность на прилегающих территориях и дорогах, которые ведут к горящему лесу. Из-за сильного задымления и плохой видимости перекрыли участок автодороги К-03 от села Новоегорьевского до села Волчиха для всех видов автотранспорта. Автомобилисты могут проехать по альтернативному проезду - дороге «Поспелиха - Новичиха - Волчиха».

- Полицейские контролируют, чтобы никто из жителей, в том числе на автомобилях, не оказался в опасной зоне, готовы оказать помощь в эвакуации населения из населенных пунктов в случае принятия такого решения, а сами населенные пункты взять под охрану, чтобы избежать фактов мародерства и любых других нарушений порядка, - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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