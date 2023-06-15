Трупы животных и выжженная земля: последствия разрушительного лесного пожара на Алтае

Ущерб подсчитывают специалисты. Фото: «Вести Алтай», минприроды Алтайского края

В Алтайском крае спустя неделю потушили масштабный лесной пожар в Егорьевском районе. Местные говорят, что такого не было с конца 90-х. Ущерб от огненной стихии пока подсчитывается, но и без всяких цифр понятно, что огнем выжжена огромная площадь, погибли сотни деревьев и животных.

Сухая гроза – с чего все началось

Пожар начался 7 июня на территории Ракитовского лесничества из-за сухой грозы.

– Сухая гроза называется так потому, что происходит в сухую погоду, когда нет дождя. Разряд молнии попадает в дерево. На стволе остается характерный след, который сам напоминает молнию или шрам. Такое дерево называют грозобойным. На одном участке может быть нескольких грозобойных деревьев. В практике алтайских лесников был случай, когда в радиусе 50 метров было десять грозобойных деревьев. Огонь после попадания молнии может возникнуть не сразу, а через несколько часов или даже дней, – пояснила пресс-секретарь холдинга «Алтайлес» Ольга Лисица.

На фоне аномально жаркой сухой погоды и шквалистого ветра огонь быстро начал распространяться. И уже 8 июня в Егорьеском районе ввели режим ЧС. К 9 июня площадь пожара достигла уже 5200 га.

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Прокуратура Алтайского края

Тушили самолетом-амфибией

На тушение пожара были брошены силы МЧС, лесхозов, администрации района, арендаторов лесных участков. Из соседней Республики Алтай прибыли десантники-парашютисты для сброса воды на самые сложные участки.

Также для борьбы с огнем задействовали «тяжелую артиллерию» - самолет-амфибию БЕ-200.Это воздушное судно – настоящий водяной монстр. Самолет на большой скорости всего за десять секунд забирает 12 тонн воды и затем сбрасывает ее в самое пекло. За водой «амфибия» летала на Гилевское водохранилище.

Несмотря на все усилия, в течение нескольких дней ситуация оставалась стабильно тяжелой. Как отмечает директор ООО «Лебяжье Лес» Владимир Горохов, таких крупных лесных пожаров на этой территории не было с конца 90-х.

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Прокуратура Алтайского края

Эвакуация из больницы и интерната

Чтобы огонь не добрался до сел, в районе проводили опашку населенных пунктов и прокладывали защитные минерализованные полосы. Местные жители получили смс-сообщения о возможной эвакуации, если ситуация ухудшится, готовились пункты временного размещения. Ближе всего к очагу находились село Лебяжье и поселок Перешеечный.

На всякий случай из района эвакуировали 29 пациентов из туберкулёзного диспансера в Барнаул и Рубцовск. Также перевезли 141 ребенка из Егорьевского детского психоневрологического интерната» в Новоегорьевскую детско-юношескую спортивную школу. К счастью, до массовой эвакуации населения не дошло.

Утонули в озере, спасаясь от пожара

Случаев гибели людей удалось избежать. Чего, к сожалению, не скажешь о животных. Десятки лесных обитателей сгорели заживо и задохнулись. Как рассказывают местные жители, некоторые звери утонули в озере – видимо, пытались спастись.

Последствия пожара. Фото: скриншот со страницы «Вести Алтай» во «Вконтакте»

На месте пожара были обнаружены останки косуль, лебедей, журавлей и других птиц и животных. Ужасающие кадры появились в сети.

10 июня пожар был, наконец, локализован. 14 июня в Минприроде заявили о ликвидации возгорания.

– В течение пяти дней инструментально путем наземных измерений будет определена площадь, пройденная огнем, а так же подсчитан причиненный ущерб. Минприроды Алтайского края выражает благодарность всем огнеборцам за мужество и профессионализм, проявленные при тушении лесного пожара, - отметили в ведомстве.

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