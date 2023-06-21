Режим ЧС ввели в Егорьевском районе

Лесной пожар в Егорьевском районе. Фото: предоставлено ООО «Лебяжье-Лес»

В связи с распространением лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края введен режим ЧС.

Об этом лично сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Накануне он провел выездное заседание краевой комиссии по ЧС в поселке Перешеечный. По его словам, эвакуация населения не планируется.

– Необходимости в этом нет. Борьба с лесным пожаром идет в десяти и более километрах от близлежащих населенных пунктов. Тем не менее, поручил местным властям быть в полной готовности к любому развитию событий, - говорит Томенко.

Отметим, по данным министерства природных ресурсов и экологии края ориентировочно площадь пожара на данный момент составляет уже 3400 га.