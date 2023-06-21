Площадь пожара в Егорьевском районе превысила 2 тысячи гектаров

Лесной пожар в Егорьевском районе. Фото: предоставлено ООО «Лебяжье-Лес»

Площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края превысила две тысячи гектаров. Губернатор региона на месте стихийного бедствия провел выездное заседание краевой комиссии по ЧС, чтобы собрать всю последнюю информацию и обсудить дальнейшие действия.

– Обстановка остается сложной. Сильный порывистый ветер и жаркая сухая погода осложняют работу. Поэтому запросили дополнительную помощь у федеральной «Авиалесоохраны», - сообщает Томенко в своем Телеграм-канале.

На данный момент к тушению уже привлекли около 300 человек. Пока им удается отстоять населенные пункты. Массовая эвакуация не требуется и пока не планируется. Тем не менее, погода преподносит неприятные сюрпризы и на случай ухудшения обстановки в Рубцовск из Егорьевского детского психоневрологического интерната перевезли 134 человек и еще 25 из Лебяженской туберкулезной больницы.

– Это маломобильные люди и те, кто нуждается в особом уходе и лечении, - поясняет губернатор.

Местным властям дано поручение быть в полной готовности на случай, если эвакуация населения все же потребуется.