Жителей Егорьевского района могут эвакуировать из-за масштабного лесного пожара

Пожарные продолжают бороться с огнем Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

19 июня в Егорьевском районе Алтайского произошел крупный лесной пожар, площадь которого превысила тысячу гектаров. При необходимости местных жителей эвакуируют, пишет региональное управление МЧС.

Пожар полыхает в Лебяжинском лесничестве. Площадь, пройденная огнем, уже составила около 1,2 тысяч гектаров.

– При ухудшении обстановки возможна угроза нескольким населенным пунктам Егорьевского района: Перешеечный, Новосоветский, Речка-Кормиха, – подчеркнули в ведомстве.

Людей оповещают с помощью СМС. На случай ухудшения ситуации подготовили пункт временного размещения.

В Егорьевском районе действует режим ЧС. С огнем борются свыше 250 человек, используют более 100 единиц техники. Мониторинг обстановки проводят с помощью беспилотников и вертолета Robinson авиалесоохраны.

– Сильный ветер серьезно осложняет обстановку. Прогноз по погоде пока неблагоприятный, – написал губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Глава региона выехал на место ЧП, где проведет заседание оперативного штаба с участием краевых руководителей МЧС и МВД, главы района и других ответственных.

На всякий случай 25 пациентов Лебяженской туберкулезной больницы перевезли в противотуберкулезный диспансер в Рубцовск. Кроме того, 159 человек увезли из детского психоневрологического интерната в Рубцовский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Для безопасности дорожного движения, а также из-за дыма и плохой видимости, временно ограничили движение на участке в 46 километров региональной автодороги К-03 от села Новоегорьевского до Волчихи. Есть альтернативный проезд по автодороге «Поспелиха — Новичиха — Волчиха».

Ранее мы подробно писали о последствиях разрушительного лесного пожара в Егорьевском районе, который потушили 14 июня. С огнем боролись неделю. Десятки лесных обитателей сгорели заживо и задохнулись. Как рассказывают местные жители, некоторые звери утонули в озере – видимо, пытались спастись.

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