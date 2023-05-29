В Барнауле будут судить охранника, который вынес из ТЦ «Ультра» ювелирку на 35 млн рублей

После кражи мужчина подался в бега Фото: Антонина Лышова

Эту кражу вполне можно было назвать главной в 2022 году в Барнауле: охранник ЧОП «Сотня» украл из ювелирного магазина, который сам же охранял, драгоценности и наличку на более чем 35 млн рублей. К преступлению он тщательно готовился - специально устроился охранником в ТЦ, где продают золото, пару месяцев присматривался, а оставшись ночью в здании один, вычистил ювелирные отделы и залег на дно. Никто не знал где он, искали в соседних областях. Все это время он прятался на съемной квартире в Барнауле. А попался после того, как включил свой мобильник... В ближайшее время его будут судить. Подробнее о преступлении – в нашем материале.

Охранник с запятнанной репутацией

53-летний Игорь Говоров устроился в частное охранное предприятие в конце лета 2022 года. Известно, что ранее у него была судимость, но данный факт он либо скрыл от работодателя, либо же на это закрыли глаза. За пару месяцев работы охранником в небольшом торговом центре на пересечении Ленина-Гоголя Игорь, как оказалось, присматривался к обстановке: где стоят камеры, в каких магазинах есть сигнализация, кто убирает товар на ночь, а кто оставляет.

По данным «КП»-Барнаул», ювелирный магазин «Эдем» был как раз из тех, где не было сигнализации, а драгоценности не убирали на ночь с витрин. Провернуть аферу ему удалось во время суточного дежурства: уже под утро сотрудник ЧОП похитил около 3 тысяч украшений и немного наличных денег из кассы и сложил все в серую сумку, которую украл в другом отделе «Ультры».

По первоначальным данным, сумма ущерба была баснословной – около 100 млн рублей, но правоохранители предупреждали, что в ходе подсчета сумма может измениться. Так и вышло – 100 млн превратились всего в 35 млн рублей.

После кражи мужчина подался в бега. Предполагали, что он может скрываться в Новосибирске или Новосибирской области, но Игорь все время был в Барнауле – на квартире, арендованной через подставных лиц, а украшения спрятал в тайнике, прикопанном на территории одного из частных домов. После задержания он показал полицейским место, где был схоронен «клад».

К слову, источники «КП» рассказывали, что пока мужчина находился в розыске и прятался на квартире, часть денег он потратил на алкоголь. На его след вышли сразу после того, как он включил свой мобильный телефон, видимо, потеряв бдительность.

Официально

Накануне барнаульская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Говорова. Ему предъявляют хищение денежных средств и имущества на общую сумму свыше 35 миллионов рублей. В официальном пресс-релизе добавили, что он неоднократно был судим, но все же каким-то образом попал в ЧОП.

- Потерпевшими по делу признаны трое индивидуальных предпринимателей, арендовавших помещения в ТЦ «Ультра», у которых были похищены денежные средства, ювелирные изделия и имущество, - подчеркнули в ведомстве.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд города.