Вор вскрыл замки ювелирного отдела и забрал больше 2800 украшений Фото: Антонина Лышова

Правоохранители могли задержать подозреваемого в многомиллионной краже золотых украшений из барнаульского торгового центра «Ультра». Об этом источник «Комсомолки» сообщил еще пару дней назад, а в четверг, 13 октября, об этом заявил телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Однако информацию пока не подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Там заявили, что правоохранители продолжают работать, информации о задержании не поступало.

Напомним, судя по ориентировке, которая ранее была опубликована в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul, предполагаемым вором является Игорь Васильевич Говоров 1968 года рождения – охранник из частного охранного предприятия «Сотня». Правоохранители полагали, что он мог скрываться в Новосибирске или Новосибирской области. Если его, действительно, задержали, то пока обстоятельства ареста неизвестны.

Напомним, резонансное преступление, которое можно смело назвать кражей года, произошло 4 октября. Из ювелирного магазина «Эдем» в ТЦ «Ультра» на проспекте Ленина, 10 украли украшения на сумму более 100 млн рублей. По данным «Комсомолки», к делу может быть причастен охранник: 53-летний сотрудник частного охранного предприятия «Сотня» во время своего суточного дежурства якобы вскрыл замки ювелирного отдела и забрал больше 2800 украшений. Предварительно в соседнем магазине кожгалантереи он украл серую сумку, в которую впоследствии и сложил все краденное. Известно, что подозреваемый мог быть ранее судим по статье о мошенничестве.

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