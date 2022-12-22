Лидеры туристского движения на Алтае вступились за гида, заключенного под стражу из-за трагедии на Камчатке

При восхождении на вулкан «Ключевская сопка» в сентябре погибли девять человек Фото: Рушан КАЮМОВ

Руководители региональных профильных общественных организаций обратились к депутатам Госдумы от Алтайского края, с просьбой помочь добиться справедливости в деле барнаульского гида Ивана Алабугина, участника осенней трагедии на Ключевской сопке.

Напомним, в сентябре на вулкане погибли девять туристов коммерческого тура от новосибирской фирмы «Экстрим тайм». Одним из гидов в туре был наш земляк Иван Алабугин. В момент, когда связки сорвались, Ивана на вулкане не было, в это время он помогал спуститься к домику вулканологов двум туристам, почувствовавшим себя плохо. Узнав о случившемся, Алабугин тут же отправился наверх и за четыре часа добрался до пострадавших, начав оказывать помощь.

– Получается, что барнаулец, до этого оставшийся в лагере, «в одного», быстрее спасателей поднялся по сложному склону до пострадавших, пытался сделать все, что в его силах, чай поставить, кого-то потеплее укрыть, завернуть, оказать медпомощь. Судя по имеющимся данным и моему опыту предыдущих разборок чрезвычайных происшествий, в действиях гида Ивана Алабугина нет криминала, – комментировал событие по горячим следам Олег Жигарев, председатель Центральной маршрутно-квалификационной комиссии, инструктора спортивного туризма международного класса.

Однако после возбуждения дела Ивана сначала сделали свидетелем и отпустили домой, а затем попросили вернуться на Камчатку за свои средства и тут же объявили подозреваемым, заключив под стражу.

Авторы обращения в дополнении к письму изложили подробную хронику действий инструктора по альпинизму в трагические минуты. По их версии, события разворачивались следующим образом.

Второй гид висел вниз головой

«Примерно в 7 часов утра на высоте около 4000 метров двое туристов (Усачева Анастасия и Аверин Роман) из связки Ивана Алабугина почувствовали себя плохо. Об этом он передал информацию впереди идущему старшему гиду по рации. Дождавшись Алабугина, гид Андрей Мищенко решил забрать к себе троих участников с нормальным самочувствием из связки Ивана, а его отправил вниз в домик вулканологов с двумя туристами, которые не были готовы продолжать восхождение.

Иван Алабугин. Фото предоставили руководители региональных профильных общественных организаций

Около 12 часов Иван Алабугин и туристы спустились к домику вулканологов, об этом он сообщил по рации Мищенко. Тот, в свою очередь, передал, что у группы всё хорошо, но он принял решение спускаться вниз, так как на высоте 4400 м группа подошла к ледовому участку, по которому участники не готовы были продолжать восхождение.

Спустя 30 минут, Андрей Мищенко вышел на связь с Алабугиным и сообщил о срыве связки. Сам Андрей висел вниз головой, и, судя по тому, что он мог видеть, говорил, что есть погибшие. Примерно в 13 часов Иван позвонил по спутниковому телефону в МЧС и сообщил, что у группы, зарегистрированной в МЧС, при совершении восхождения на вулкан Ключевская сопка с перевала Вулканологов произошёл срыв, предположительно есть погибшие».

Подъем «в одного»

«После звонка Иван Алабугин собрал всё необходимое: каремат, спальник, термоодеяла, теплую одежду, навигатор, палатку, газ, продукты. Двум туристам, оставшимся в домике вулканологов, рассказал о происшествии, попросил указать спасателям маршрут, по которому он ушел, и выдвинулся на помощь к аварийной группе. Через 20 минут после выхода Алабугина из домика на перевале Вулканологов по радиосвязи Андрей Мищенко сообщил gps-координаты местонахождения пострадавшей группы (высота - 4158 м). Поднимаясь, Иван несколько раз связывался со спасателями. Сообщил МЧС о том, что есть погибшие, координаты и высоту, на которой находятся пострадавшие, а также, что он выдвинулся к ним навстречу. Также парень попытался уточнить у спасателей, как скоро они смогут оказать помощь, те ответили, что решают, как добраться».

На месте трагедии

«Погода по-прежнему еще была хорошая, ясно. Около 17.00 Алабугин увидел красную точку и продолжил движение в направлении к ней, это оказалась яркая куртка одного из участников. Первым гид обнаружил Андрея Киприянова, он был без видимых травм (впоследствии жаловался на боль в коленях) и выглядел немного замерзшим. Рядом с ним на коврике лежал старший гид Андрей Мищенко, сильно дрожал. Выше на камне сидел Игорь Михайловский, в шоковом состоянии, заторможено отвечал на вопросы. Живыми, но без сознания были Павел Селяничев (дыхание затруднено) и Александр Жиловачик. У остальных участников группы (Косюк Екатерина, Андрей Гутор, Евгений Сорокин, Максим Соловьев) поднявшийся гид отметил признаки биологической смерти (в т.ч. трупное окоченение). Веревка между участниками была разрезана».

Палатка на камнях

«После оценки состояния каждого участника Иван сделал полку из камней под палатку и установил ее. К этому моменту Павел Селяничев перестал дышать. Оставшимся в живых пострадавшим (старший гид Андрей Мищенко и туристы Александр Жиловачик - без сознания, Игорь Михайловский, Андрей Киприянов) Алабугин помог перебраться внутрь палатки, укрыл их спальником и термоодеялами, сделал горячий чай. Несколько раз выходил на связь со спасателями, доложил о проведенных действиях. В 21.00 спасатели сообщили, что вертолет приземлился на высоте 3300, а завтра (4 сентября) они поднимутся к пострадавшей группе».

- Но эта информация, поступившая к Алабугин, в СМИ, и в офис «Экстрим- Тайм» впоследствии оказалась неверной, - отметили авторы обращения.

Переставали дышать один за другим

«Примерно в полночь Александр Жиловачик перестал дышать. Около 4 утра погода испортилась, усилился ветер. В 7-8 утра Алабугин связался со спасателями, чтобы выяснить, когда они придут на помощь. Те ответили, что ждут погодное окно.

Около 15-17 часов Игорь Михайловский вышел в туалет и, залезая в палатку, упал и умер. Примерно в это же время от сильного ветра и прилетевшего камня разорвало палатку, в ней образовалось отверстие. В 20.00 перестал дышать старший гид Андрей Мищенко.

Около 21.23 часов палатку разорвало окончательно. Иван Алабугин и Андрей Киприянов остались на склоне со спальником. Чтобы не замерзнуть, Иван заставлял Андрея вставать, отжиматься и делать махи ногами и руками.

Спасателей не было, и 5 сентября около 5-6 утра гид принимает решение пробовать спускаться вниз с Андреем Киприяновым. Надев снаряжение, им удалось сделать несколько шагов. Киприянов не мог идти дальше, была нарушена координация движений и поведение стало неадекватным, он сел на склон. Иван Алабугин укрыл его вещами и отошёл, чтобы установить спутниковую связь со спасателями. Через несколько минут вернулся и обнаружил Андрея Киприянова мёртвым. Вариантов кроме спуска вниз не оставалось. К 17.00 Алабугин спустился к домику вулканологов.

Только 6 сентября к домику вулканологов поднялись спасатели и прилетел вертолет. Ожидавшим туристам (Аверин, Усачева) помощь не требовалась. У Ивана Алабугина после трёх суток одиночной спасательной операции и двух холодных ночёвок были обморожения рук и ног 2 и 3 степени».

«Ваня сделал все возможное и невозможное»

- Страшно представить что пережил Иван Алабугин, но все действия его заслуживают уважения, а не тюремной камеры, - говорит Антон Сергеев, председатель Ассоциации детского и молодёжного туризма Алтайского края, один из авторов обращения.

По словам Сергеева, это первый прецедент в стране, когда инструктора, сделавшего все как положено, и действовавшего самоотверженно в трагической ситуации, пытаются обвинить по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и повлекших смерть нескольких людей.

- Я в шоке, что его арестовали и сделали крайним в этой ситуации, - переживает и Олег Эндемин, мастер спорта по альпинизму, тренер Ивана Алабугина.

- Непонятно, почему его решили заключить под стражу, ведь он не укрывался от следствия, - удивляется Антон Лежнев, руководитель федерации альпинизма Алтайского края.

«Все кто были хоть раз в горах знают, что Ваня сделал всё возможное и невозможное», - пишет на своих страницах в сетях и жена Ивана - Виктория.

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