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Происшествия11 ноября 2022 8:31

Восемь лет колонии: в Барнауле дзюдоиста осудили за смертельную драку у клуба

Погибшим оказался студент-медик из Киргизии
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Погибший Баходиржон Мирзакаюмов

Погибший Баходиржон Мирзакаюмов

Фото: Личный архив

Накануне суд вынес приговор по резонансному делу о драке у ночного клуба Che Guevara Bar в Барнауле. В июле прошлого года профессиональный спортсмен стал участником пьяной потасовки, но в какой-то момент драка вышла из-под контроля и в итоге один из посетителей клуба погиб. За смерть студента из Киргизии молодому спортсмену пришлось ответить сполна. Подробности – в нашем материале.

Заступился за друга

В июле прошлого года в соцсетях появилось страшное сообщение о том, что возле клуба неизвестные «борцы» убили парня: якобы кинули его головой в асфальт и запинали. Погибшим оказался 24-летний студент Алтайского медицинского университета Баходиржон Мирзакаюмов.

Все произошло ранним утром у популярного ночного клуба Che Guevara Bar. Со слов знакомых погибшего, Баходиржон, узнав, что на парковке клуба избивают его друга, выскочил из увеселительного заведения, вступился за товарища и ударил нападающего стеклянным стаканом по голове. В ответ тот ударил Баходиржона по лицу – будущий медик упал и ударился головой об асфальт. Парень был в нокауте и не мог оказывать сопротивление, но оппонента это не остановило – он продолжил избиение, поставив финальную точку ударом сверху вниз ногой по лицу. Студент скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Девушка погибшего студента рассказывала «Комсомолке», что он мечтал стать хирургом, был очень искренним и веселым молодым человеком. Пара встречалась три года.

Погибший парень со своей девушкой

Погибший парень со своей девушкой

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Похоронили Баходиржона на родине - в Киргизии, где его воспитывала мама.

Что известно об осужденном

Драка собрала немало очевидцев, поэтому правоохранители оперативно вышли на подозреваемого. Им оказался молодой 18-летний парень - перспективный борец дзюдо местной школы олимпийского резерва. Кроме того, как позднее сообщил следком, он является кандидатом в мастера спорта по самбо.

В тот вечер молодой человек, как и погибший, был нетрезв. Парня знали в кругах профессиональных спортсменов и возлагали на него большие надежды. Как рассказывал Иван Нифонтов, член президиума Федерации дзюдо России чемпион мира и Европы, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта РФ, молодой человек брал призовые места на турнирах. Но всегда одна ночь перечеркнула блестящее будущее сразу двоих перспективных парней.

Осужденный на следственном эксперименте

Осужденный на следственном эксперименте

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Суд

Следком предъявил дзюдоисту обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Во время следствия он не признавал вину и говорил, что не наносил сильные удары. Также выяснилось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

- Следователями СК собрана достаточная доказательственная база, подкрепленная результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей, в результате чего суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - пояснили в СУ СК по Алтайскому краю.

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