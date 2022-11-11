Погибший Баходиржон Мирзакаюмов Фото: Личный архив

Накануне суд вынес приговор по резонансному делу о драке у ночного клуба Che Guevara Bar в Барнауле. В июле прошлого года профессиональный спортсмен стал участником пьяной потасовки, но в какой-то момент драка вышла из-под контроля и в итоге один из посетителей клуба погиб. За смерть студента из Киргизии молодому спортсмену пришлось ответить сполна. Подробности – в нашем материале.

Заступился за друга

В июле прошлого года в соцсетях появилось страшное сообщение о том, что возле клуба неизвестные «борцы» убили парня: якобы кинули его головой в асфальт и запинали. Погибшим оказался 24-летний студент Алтайского медицинского университета Баходиржон Мирзакаюмов.

Все произошло ранним утром у популярного ночного клуба Che Guevara Bar. Со слов знакомых погибшего, Баходиржон, узнав, что на парковке клуба избивают его друга, выскочил из увеселительного заведения, вступился за товарища и ударил нападающего стеклянным стаканом по голове. В ответ тот ударил Баходиржона по лицу – будущий медик упал и ударился головой об асфальт. Парень был в нокауте и не мог оказывать сопротивление, но оппонента это не остановило – он продолжил избиение, поставив финальную точку ударом сверху вниз ногой по лицу. Студент скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Девушка погибшего студента рассказывала «Комсомолке», что он мечтал стать хирургом, был очень искренним и веселым молодым человеком. Пара встречалась три года.

Погибший парень со своей девушкой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Похоронили Баходиржона на родине - в Киргизии, где его воспитывала мама.

Что известно об осужденном

Драка собрала немало очевидцев, поэтому правоохранители оперативно вышли на подозреваемого. Им оказался молодой 18-летний парень - перспективный борец дзюдо местной школы олимпийского резерва. Кроме того, как позднее сообщил следком, он является кандидатом в мастера спорта по самбо.

В тот вечер молодой человек, как и погибший, был нетрезв. Парня знали в кругах профессиональных спортсменов и возлагали на него большие надежды. Как рассказывал Иван Нифонтов, член президиума Федерации дзюдо России чемпион мира и Европы, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта РФ, молодой человек брал призовые места на турнирах. Но всегда одна ночь перечеркнула блестящее будущее сразу двоих перспективных парней.

Осужденный на следственном эксперименте Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Суд

Следком предъявил дзюдоисту обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Во время следствия он не признавал вину и говорил, что не наносил сильные удары. Также выяснилось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

- Следователями СК собрана достаточная доказательственная база, подкрепленная результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей, в результате чего суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - пояснили в СУ СК по Алтайскому краю.

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