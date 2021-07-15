Дзюдоист Иван Нифонтов о смертельной драке у Che Guevara в Барнауле: "Пока слишком много версий"

Погибший Баходиржан Мирзакаюмов Фото: Личный архив

Иван Нифонтов, член президиума Федерации дзюдо России, чемпион мира и Европы, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта РФ назвал драку со смертельным исходом у барнаульского клуба Che Guevara трагедией.

Напомним, что ранним утром 10 июля в центре города случился конфликт, который перерос в групповую драку, завершившуюся смертью 24-летнего студента Баходиржана Мирзакаюмова. В причинении смерти по неосторожности подозревают 18-летнего спортсмена-дзюдоиста. Как и погибший, он был под градусом.

- Да, парень, который сейчас находится под домашним арестом, занимался в дзюдо,- подтвердил Иван Нифонтов.

И не просто занимался дзюдо - он брал призовые места на турнирах. Среди фото архива федерации есть снимок, где юный спортсмен в синем поясе с медалью на груди стоит на пьедестале. Рядом радуются победе тренер и Иван Нифонтов, вышедший поздравить призеров.

- Случившееся, в первую очередь, трагедия, - говорит Нифонтов. – Это ушедшая жизнь. Сейчас правоохранительные органы разбираются в происшедшем, и какие-то другие комментарии можно будет дать после выводов следствия. Пока звучит слишком много версий.

По словам олимпийского призера, спортивное сообщество против любого насилия.

- Всегда, когда дети приходят заниматься, тренеры разъясняют, что навыки борьбы нужно использовать на ринге, в реальной жизни это может обернуться непоправимым, - отметил известный дзюдоист.

На вопрос, были ли серьезные конфликты с применением силы в его личной биографии, Нифонтов ответил так:

- Когда вырос, ничего подобного, слава богу, не происходило. В детстве конфликты были, но всегда вспоминались слова тренера, что хороший конфликт, когда поговорили и разошлись, настоящий хороший спортсмен уйдет от конфликта.

Нифонтов при этом подчеркнул, что в каждом случае надо разбираться досконально и надеется, что это сделает следствие.

Еще один спортсмен, тренер по единоборствам Александр, поделился с «Комсомолкой»:

- Когда дети приходят в секцию, повторяю им слова известного в городе тренера, покойного Валерия Андреевича Метелицы: "Не постигай таинства боевого искусства во имя нападения и победы. Постигай их во имя защиты от злоумышленника, от насилия …" После случившегося я ещё раз напомнил своим ребятишкам эту истину.

А в это время

Пока следствие проводит первые допросы, подруга погибшего студента медуниверситета просит откликнуться очевидцев трагедии.

В посте в инстаграме Виктория пишет, что ее любимый никогда не конфликтовал, но когда увидел, что его друзей избивают, не смог не заступиться. Девушка предполагает, что у 18-летнего дзюдоиста, видимо, хорошие связи, раз его тщательно скрывают.

«Это второе громкое дело в Барнауле (первое - драка на Старом базаре - прим. ред.), и опять будут сводить к смерти по неосторожности, - возмущается Вика.

Слова поддержки Вике лично написала супруга Павла Рохлова, погибшего во время драки на Старом базаре от удара бывшего боксера.

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