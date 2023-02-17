Валентина Александровна и Степа. Фото: Евгений Андреев

«Комсомолка» продолжает следить за историей звезды YouTube, толстого кота Степана из Бийска. В прошлом году стало известно, что у Степушки обнаружили рак. Как сейчас поживает толстопуз, рассказала местная жительница Ирина Балахнина, автор видео про пушистика.

Кот Степан – питомец жительницы Бийска Валентины Александровны. Несколько лет назад знакомая пенсионерки Ирина сняла видеоролик, как Степан с невозмутимым видом сидит на лавочке, и 20-киллограмовый пушистик покорил пользователей видеохостинга своими формами. За шикарные объемы его прозвали самым толстым котом, но вполне вероятно, что это далеко не самый большой котик на планете.

Осенью 2021 года Степан приболел. Ветеринары поставили ему неутешительный диагноз - лимфома. Неравнодушные к судьбе Степана подписчики канала Ирины Балахниной собрали деньги на операцию, но хозяйка котика Валентина Александровна класть питомца под нож отказалась и доверилась судьбе. Специалисты тогда утверждали: с таким диагнозом без медицинских вмешательств котик проживет не больше года.

Однако прошло уже полтора года, а Степан продолжает радовать пользователей YouTube со всего мира. Новое видео с котом появилось на канале Ирины буквально пару дней назад.

Кот Степан весил 20 кг. Фото: Ирина Балахнина

- Степан жив и стал выглядеть намного лучше. Со слов бабы Вали, они со Степаном друг друга подлечивают: он ее, она – его. Недавно ему было совсем плохо, но Валентина Александровна, несмотря на свой возраст, бросила все силы, чтобы его вылечить, и он встал на ноги, - рассказывает Ирина.

Ирина отметила, что подписчики продолжают любоваться Степаном и интересоваться его жизнью. Наверняка люди кликают на видео с котиком, потому что сейчас, как никогда, не хватает простой доброты. Кстати, любить Степана продолжают и после того, как он потерял форму – сейчас кот весит почти в два раза меньше.

- Он и раньше не весил 20 кг, думаю, что было меньше. Сейчас я его не взвешивала, но думаю, что там и 10 кг не будет. Бабушка Валя старается правильно его кормить – варит рыбку. Она заботится о нем ,как о ребенке, выхаживает, - добавила собеседница.

Пока что хозяйка не пускает Степана на улицу – переживает, что при его диагнозе это небезопасно. Самой женщине тоже тяжело выходить на прогулку. Но они очень ждут лета, чтобы проводить теплые вечера на любимой лавочке возле дома.

Напомним, оно из первых видео про толстого кота Степана собрало почти 5 млн просмотров. Толстопуз влюбляет в себя с первого взгляда, и его даже пытались несколько раз украсть, но каждый раз Степа находил путь домой!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борется с раком: как сейчас живет самый толстый кот Степан из Бийска

Несмотря на страшный диагноз 20-килограммовый пухлик находит в себе силы гулять и не терять интерес к жизни (подробнее)

Самый толстый кот Степан из Бийска сел на диету

У 20-килограммового мурлыки начались проблемы со здоровьем (подробнее)

Самый толстый кот Алтая: Невероятно милого Степана трижды пытались похитить

Но каждый раз кот возвращался к хозяйке (подробнее)

Самый толстый кот в России похудел и помог жительнице Бийска пережить коронавирус

По словам хозяйки, кот Степан не отходил от нее ни на минуту во время болезни (подробнее)