Самый толстый кот в России похудел и помог жительнице Бийска пережить коронавирус

Кот Степан весил 20 кг. Фото: Ирина Балахнина

Кот Степан из Бийска, известный по всей стране пышными формами, помог своей хозяйке пережить коронавирус, который диагностировали у нее несколько месяцев назад.

– Я болела очень тяжело, не вставала, не говорила. За мои 83 года чего только не было – и роды, и пневмония, но с подобным не сталкивалась, – рассказывает хозяйка питомца Валентина Александровна. – А Степа не отходил от меня ни на минуту. Сходит по нужде и опять ложится рядом.

Сам Степан переживает сейчас не самый легкий период в своей жизни. Несколько лет на него обрушилась слава из-за его кругленького животика. Видео, где он сидит на лавочке набрало 4 млн просмотров на Youtube. Но 20 кг все же слишком много для кота, из-за лишнего веса у него начались проблемы с кишечником, и осенью Степу посадили на строгую диету. Ветеринарный диетолог прописал ему рацион, а поклонники собрали деньги на корм. Жизнь без привычных лакомств помрачнела, тут еще и хозяйка слегла с коронавирусом. От пережитого стресса в феврале у Степы и вовсе пропал аппетит – две недели ничего не ел. Валентина Александровна говорит, что у него даже щеки похудели, да и в целом он сбросил прилично, правда, контрольных замеров еще не было.

В благодарность за преданность Валентина Александровна иногда балует Степу рыбкой. Фото: Евгений Андреев

К счастью, диета никак не сказалась на его добродушном характере. Он ласковый не в пример двум другим кошкам, живущим в доме.

– Степа самый ласковый. Эти две кошки могут его обидеть, а он сдачи не даст, просто отойдет, такой он добрый. И от меня ни на шаг не отходит, всегда спать нужно со мной и обязательно голову класть на плечо. Мне кажется, что он все же мне помог вылечиться, – говорит Валентина Александровна.

В благодарность за преданность Валентина Александровна иногда балует Степу рыбкой. Иногда гостинцы ему привозят поклонники.

Кстати, алтайский ученый-фелинолог Татьяна Антоненко рассказывала «КП», что у пожилых людей при общении с кошками снижалось давление. Мурки не забирают на себя болезнь в прямом смысле этого слова, но снимают стресс, и в этом их терапевтический эффект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самый толстый кот Алтая: Невероятно милого Степана трижды пытались похитить

Но каждый раз кот возвращался к хозяйке (подробнее)