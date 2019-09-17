Самый толстый кот Алтая: Невероятно милого Степана трижды пытались похитить

Кот из Бийска стал звездой интернета почти два года назад. Видео, где 20-килограммовый Степан сидит, развалившись как человек, на лавочке, набрало почти 1,5 млн просмотров. Его сняла местная жительница Ирина Балахнина. Мы решили проведать Степана – не похудел ли? Оказалось, что за это время стал только добрее и ласковее.

Очень толстый кот сидит на лавочке.Новое видео https://www.youtube.com/watch?v=JKobCnLt5bU&feature=youtu.be For licensing or usage, please contact licensing@viralhog.com

По словам его хозяйки, 81-летней Валентины Александровны, Степан сидит на диете – съедает не больше, чем полпакета корма за раз – а не худеет, потому что порода такая.

- У меня его сестра живет – Лизка, так она тоже в теле. Я их не закармливаю, вы не подумайте, просто они в своего отца пошли, тот тоже был просто огромный, - говорит женщина.

Фото: Ирина Балахнина

По словам женщины, кот отличается исключительно добрым нравом – мурчит, а при виде желающих погладить его людей теряет волю, падает на спину и подставляет живот – чтобы почесали. Может, его так откормили соседи?

- Вы что, он последние годы у меня под надзором – из дома не выходит. Его трижды пытались украсть. Один раз внучка увидела, что его чужие к машине понесли, в другой мы его едва нашли – пришлось упрашивать, чтобы отпустили Степу. А в третий – он сам нашел дорогу домой, - вспоминает пенсионерка.

Степан. Фото телеканала "Толк"

Кстати, кот кастрирован, чтобы по зову природы не убежал. Иначе как хозяйка без него? Своего толстячка пожилая женщина уже воспринимает как ребенка.

Фото: Ирина Балахнина

- Я уже не могу без него, у меня пятеро внуков, люблю их всей душой, но Степа все равно ближе – он каждый день со мной, - говорит Валентина Александровна.