2019-09-17T14:26:05+03:00
Дом. Семья

Самый толстый кот Алтая: Невероятно милого Степана трижды пытались похитить

Но каждый раз кот возвращался к хозяйке
Иван ОЛЕКСЮК
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Валентина Александровна и Степан. Фото телеканала "Толк".Валентина Александровна и Степан. Фото телеканала "Толк".
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Кот из Бийска стал звездой интернета почти два года назад. Видео, где 20-килограммовый Степан сидит, развалившись как человек, на лавочке, набрало почти 1,5 млн просмотров. Его сняла местная жительница Ирина Балахнина. Мы решили проведать Степана – не похудел ли? Оказалось, что за это время стал только добрее и ласковее.

Очень толстый кот сидит на лавочке.Новое видео https://www.youtube.com/watch?v=JKobCnLt5bU&feature=youtu.be For licensing or usage, please contact licensing@viralhog.com

По словам его хозяйки, 81-летней Валентины Александровны, Степан сидит на диете – съедает не больше, чем полпакета корма за раз – а не худеет, потому что порода такая.

- У меня его сестра живет – Лизка, так она тоже в теле. Я их не закармливаю, вы не подумайте, просто они в своего отца пошли, тот тоже был просто огромный, - говорит женщина.

Фото: Ирина Балахнина

Фото: Ирина Балахнина

По словам женщины, кот отличается исключительно добрым нравом – мурчит, а при виде желающих погладить его людей теряет волю, падает на спину и подставляет живот – чтобы почесали. Может, его так откормили соседи?

- Вы что, он последние годы у меня под надзором – из дома не выходит. Его трижды пытались украсть. Один раз внучка увидела, что его чужие к машине понесли, в другой мы его едва нашли – пришлось упрашивать, чтобы отпустили Степу. А в третий – он сам нашел дорогу домой, - вспоминает пенсионерка.

Степан. Фото телеканала "Толк"

Степан. Фото телеканала "Толк"

Кстати, кот кастрирован, чтобы по зову природы не убежал. Иначе как хозяйка без него? Своего толстячка пожилая женщина уже воспринимает как ребенка.

Фото: Ирина Балахнина

Фото: Ирина Балахнина

- Я уже не могу без него, у меня пятеро внуков, люблю их всей душой, но Степа все равно ближе – он каждый день со мной, - говорит Валентина Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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