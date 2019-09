Самый толстый кот Алтая: Невероятно милого Степана трижды пытались похитить

Кот из Бийска стал звездой интернета почти два года назад. Видео, где 20-килограммовый Степан сидит, развалившись как человек, на лавочке, набрало почти 1,5 млн просмотров. Его сняла местная жительница Ирина Балахнина. Мы решили проведать Степана – не похудел ли? Оказалось, что за это время стал только добрее и ласковее.

Очень толстый кот сидит на лавочке.Новое видео https://www.youtube.com/watch?v=JKobCnLt5bU&feature=youtu.be For licensing or usage, please contact licensing@viralhog.com