Самый толстый кот Степан из Бийска сел на диету

Хозяйка кота Валентина Александровна и Степан. Фото: Евгений Андреев

Толстый кот Степан из Бийска еще три года назад стал звездой интернета. Видео Ирины Балахниной, где он, развалившись, лежит на лавочке, набрало почти 1,5 млн просмотров. Однако месяц назад у кота начались проблемы со здоровьем, и вердикт врача был таков – на диету!

- Степочка заболел. Невеселый какой-то. Пузико побрили, чтобы сделать УЗИ. Будем тебя лечить, - говорит жительница Бийска Ирина Балахнина в своем видеоролике на YouTube.

Женщина до сих пор навещает хозяйку кота и любимчика, подарившего популярность ее видеоблогу. Месяц назад она рассказала подписчикам, что кот совсем помрачнел. Анализы показали, что у него проблемы с кишечником. Кстати, с оплатой обследования в клинике помогли женщине подписчики, которые не могли устоять перед 20-килограммовым красавчиком. Судя по комментариям под видео, поклонников у кота достаточно.

- Переживаю за Степана больше, чем за свою личную жизнь, - пишет, к примеру, в комментариях Cyberpunk 2069.

По итогам сбора было собрано больше 30 тысяч рублей. Часть денег направили на всевозможные анализы, а часть – на специальный корм, рекомендованный кошачьим диетологом.

- Степе стало лучше, он стал активнее, повеселел. Ветеринарный диетолог посоветовала сменить питание. Неравнодушных помочь Степану оказалось немало и им за это огромная благодарность. Теперь мы вместе поможем Степе жить свою кошачью жизнь, - поделилась радостной новостью с подписчиками Ирина неделю назад.

Коту уже 13 лет, поэтому кушать он будет диетический корм для престарелых усатых. Когда ему дали на пробу новое лакомство, он тут же с радостью принялся уплетать за обе щеки. Видимо, понравилось.

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