Борется с раком: как сейчас живет самый толстый кот Степан из Бийска

Валентина Александровна и Степан. Фото: Евгений Андреев

Пару лет назад кот Степан из Бийска стал настоящей звездой интернета: 20-киллограмовый пушистик покорил пользователей YouTube своими формами и невозмутимым видом. Как рассказывала хозяйка кота Валентина Александровна, Степана даже трижды пытались украсть, но он всегда возвращался. А недавно животному поставили страшный диагноз…

- Осенью прошлого года мы повезли Степана в ветклинику, обследовали и выяснили, что у него рак – лимфома. Я объявила сбор на операцию, подписчики моего канала собрали около 6-7 тысяч, но хозяйка кота сказала, что не пустит Степана под нож, не хочет, чтобы его резали, мол «сколько проживет, столько и проживет». Деньги мы ей оставили, мало ли на врачей придется тратиться. Ветврачи ничего не сказали, но я читала в интернете, что с таким диагнозом котики живут до года, - рассказала «Комсомолке» автор YouTube-канала, на котором выходят видео про Степана, Ирина Балахнина.

По словам Ирины, обнадеживает то, что опухолевые шишечки находятся у Степана не внутри, а снаружи – их легко можно прощупать, когда гладишь кота. Якобы такие опухоли не так страшны, как те, что внутри.

Болезнь Степан переносит мужественно - продолжает гулять, дышать свежим воздухом и очаровывать всех подряд. Как подчеркнула Ирина, кот не теряет интерес к жизни. С приходом тепла блогер стала чаще навещать Степу и помогает его выгуливать.

- Он довольно неплохо себя чувствует, правда, гулять выходит редко, так как Валентине Александровне уже 84 года, и она часто себя плохо чувствует. Когда я рассказала ей о диагнозе Степы, она сильно переживала, все-таки он ей как родной сын – 15 лет бок о бок, - добавила жительница Бийска.

Кстати, подписчиков у Степана меньше не становится. Люди пишут, что обычные ролики с прогулок их успокаивают и вселяют добро.

Напомним, один из первых роликов про толстого кота Степана собрал почти 5 млн просмотров на хостинге. С тех пор Ирина стала снимать, как котик гуляет или лежит на подоконнике и смотрит из окна, переживает самоизоляцию. Пухляш так импонирует людям, что некоторые «добродушные», увидев кота на прогулке, даже пытались его забрать.

- Последние годы он у меня под строгим надзором. Его трижды пытались украсть. Один раз внучка увидела, что его чужие к машине понесли, в другой мы его едва нашли – пришлось упрашивать, чтобы отпустили Степу. А в третий – он сам нашел дорогу домой, - рассказывала хозяйка кота Валентина Александровна.

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