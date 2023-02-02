Медики так и не смогли ответить родителям, от чего умер мальчик Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже неделю Алтайский край обсуждает резонансное ЧП с гибелью семилетнего мальчика в Волчихинской центральной районной больнице: Миша (имя изменено, так как по факту смерти несовершеннолетнего расследуется уголовное дело) скончался всего за пару часов с момента, как его доставили в медучреждение. После трагедии все село встало на уши: люди считают, что происшествие стало следствием накопившихся проблем в системе здравоохранения. О роковом дне родители ребенка Оксана и Евгений согласились рассказать журналистам.

Трагедия произошла в селе Волчихинского района, до него несколько часов добираться от Барнаула. Ближайший крупный город с больницами, где установлено современное оборудование – Рубцовск. Как пишет «Алтапресс», именно туда уже около 10 лет обращаются жители из ближайших районов, иначе попасть к профильному специалисту практически невозможно. Ранее местные жители рассказывали, что с узкими специалистами в Волчихинской ЦРБ совсем туго, главврач больницы также не отрицала проблему кадрового дефицита.

К местной лечебнице и так было много вопросов, а после того, как в ночь на 28 января погиб ребенок, от населения стихийно посыпались жалобы. Несколько десятков жителей даже вышли на народный сход и потребовали отставки главного врача. В соцсетях писали, что у погибшего мальчика была обычная ангина, но так ли это?

«Горло красное, гланды воспаленные»

Со слов мамы мальчика Оксаны, в ее семье на начальных стадиях заболевания у всех в первую очередь начинает болеть горло. Так же было и с младшим сыном.

- Утром 27 января сынок проснулся и сказал, что у него сильно болит горло. Я напоила его теплым чаем и оставила дома с папой. Но еще до обеда температура повысилась до 38. Я дала жаропонижающее. Оно сработало, - отметила женщина.

Когда температура спала, Оксана поехала с Мишей в больницу (примерно в три часа дня, прим. ред). Там педиатр осмотрел маленького пациента, подтвердил, что воспалены и увеличены гланды, выписал лекарства. При этом температуру врач так и не измерил и отпустил мальчика на домашнее лечение.

Увидев список лекарств, мама забеспокоилась – там не было антибиотиков. Но педиатр подчеркнула, что в состоянии сына нет ничего страшного. В первые часы после осмотра так и было, но к вечеру температура начала подниматься – сначала до 38,5 градусов, а затем до 39,5. Даже таблетки не помогали сбить жар. Кроме того, ребенок начал кашлять, хотя до этого легкие были чистые. Родители решили вызвать «скорую»: уже через 10 минут медики были на месте – было решено отвезти ребенка в детское отделение.

- Почему Миша так трудно дышит, никто не понимал, - подчеркнула мама.

Рвотный рефлекс и хрипы

В приемном покое родительницу с мальчиком встретила фельдшер. Со слов Оксаны, врач предположила, что это ларингит, так как у ее детей такое «часто бывает». Пациенту назначили лекарство и взяли тест на ковид. Когда пришел результат, врачи замешкались…

- Я видела, как фельдшер с медсестрой переглянулись: что-то странное. Сначала на тесте было две ярких полоски, а потом они соединились в одну. Медики сказали, что никогда такого не видели. Они решили повторить исследование утром. А пока принесли ингалятор с лекарством и сказали, чтобы сын им подышал, - отметила мама несовершеннолетнего.

После ингаляций у мальчика улучшилось состояние, захотел пить, но не смог даже сделать один глоток – начались рвотные рефлексы и хрипы. Медсестра дала кислородную маску, направила несовершеннолетнего в процедурный кабинет, а сама начала звонить и с кем-то консультироваться по дальнейшим действиям.

Со слов мамы, уровень сатурации был в норме, поэтому врачи посчитали, что проблема не в легких – якобы это было проявления аллергии. Поэтому мальчику поставили капельницу с физраствором, но он не прекращал задыхаться… Далее сделали рентген, который показал газообразование в кишечнике. Миша начал плевать слизью…

ЧП в Волчихинской ЦРБ Фото: Олег УКЛАДОВ

- Медики опять начали куда-то звонить и консультироваться. Им сказали, что нужно очистить желудок от слизи и ввести газоотводную трубку <…> Врач-гинеколог велела Мише лечь на спину, а потом начала всячески давить ему на живот, чтобы избавиться от газов. Она очень сильно давила. Сынок жаловался, что ему больно. Стал кричать. Я не представляю, как можно такое делать ребенку, - добавила мама.

В итоге у мальчика решили вызвать рвоту, засунув пальцы в глотку. Маму в этот момент вывели из кабинета – слишком жуткое зрелище. Позднее мальчик вырвался, вытащил кислородную трубку и успел сказать, что ему больно.

- Я стояла около кровати и протянула ему руки. Миша тоже подался ко мне. Я его схватила, живого, и стала прижимать к себе. В эти секунды губы его стали синеть. Он посмотрел мне в глаза и захрипел. Мой сын умер на моих глазах, - подчеркнула Оксана.

ЧП в Волчихинской ЦРБ Фото: Олег УКЛАДОВ

С момента его поступления в больницу прошло всего три часа… Мальчика перевели в реанимацию и еще 40 минут пытались вытащить с того света – сердце не билось. Мама пациента судорожно ждала новостей о состоянии ребенка у дверей реанимации, еле держась на ноги. А далее вышли врачи со слезами на глазах. Главный врач на вопрос мамы о том, жив ли ее сын, сказала: «Нет».

Медики так не смогли ответить родителям, от чего умер Миша. Когда мама зашла в реанимацию, то увидела, что вся футболочка ее малыша была в крови… и уголок губы тоже.

Уголовное дело

Родители лишь после похорон увидели, что пишут в соцсетях об их мальчике. Их крайне возмутил поспешный вывод о том, что Миша скончался якобы от ангины.

Официальная причина смерти станет известна лишь после проведения специальной медэкспертизы. Пока же, по предварительным данным, ребенок скончался от вирусной инфекции. По данному факту следком возбудил и расследует уголовное дело. Действиям врачей будет дана оценка.

А пока в социальных сетях мама мальчика выразила искреннюю благодарность всем, кто помог ее семье. Трагедия, действительно, стала общей. Среди тех, кто помог семье, оказались не только друзья и родные, но и администрация Волчихинского района, коллективы сельских советов района, полиция, детский сад, школа, ученики и так далее.

- Спасибо Вам за оказанную моральную и материальную поддержку! Пусть Ваше отзывчивое сердце будет вознаграждено самыми щедрыми дарами природы: здоровьем, любовью, верой, дружбой, взаимопониманием и доверием! Пусть вернётся Вам добро теми благами, о которых мечтает Ваша душа! Пусть беда обходит Вас стороной! – написала Оксана своей странице.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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