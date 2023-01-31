Смерть мальчика наступила мгновенно Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия в Волчихинском районе, где в центральной районной больнице скончался семилетний мальчик, обрастает новыми подробностями. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на главного врача больницы, спасти ребенка было, к сожалению, невозможно. Знакомая его родителей рассказала, что перед смертью мальчик просил отца забрать его из больницы утром…

От этой истории сжимается сердце. 27 января у семилетнего мальчика поднялась температура, родители отвезли его к врачу, но специалист ничего страшного не увидел (ранее местные жители сообщали, что у ребенка была ангина, прим. ред.) и отправил домой. Но уже 28 января самочувствие ухудшилось, поэтому родители вызвали «скорую».

- Когда родители везли его на «скорой», малыш сказал папе: «Заберешь меня утром?». Папа сказал: «Заберу», - не сдерживая слез, рассказала знакомая семьи погибшего Светлана Климова.

Главный врач больницы Татьяна Харлова отметила, что смерть наступила мгновенно. Результаты вскрытия показали, что спасти его было невозможно. Ранее следком назвал предварительную версию гибели – вирусная инфекция. Если быть точнее, то болезнь «задушила» мальчика – он просто не смог дышать.

- Оксана (мама ребенка, прим. ред.) зашла, ребенок протянул руки, выдохнул и прокричал - «Мама!». И все на этом… - добавила знакомая семьи.

После трагедии местные жители чуть ли не на вилы собрались поднимать главного врача ЦРБ. Виной тому накопившиеся проблемы со здравоохранением в районе. По мнению местных, если бы больница была укомплектована специалистами, то мальчика можно было бы спасти. После гибели ребенка в селе прошла встреча жителей с главой Волчихинского района и прокурором: люди изложили все недовольства и потребовали отставки руководителя районки. Кроме того, несколько десятков человек уже подписали письмо в адрес министра здравоохранения Алтайского края с заголовком: «Ой как наболело!!! Крик души жителей Волчихинского района, села Волчихи».

Сама главврач рассказала, что укомплектованность кадрами, действительно, составляет 68%. При этом, некоторым врачам приходится совмещать несколько ставок. Татьяна Харлова проблему не отрицает, но считает, что даже при полной укомплектованности исход не был бы иным. Женщина рассказала, что восприняла смерть мальчика, как личную трагедию. Она в числе трех врачей боролась за жизнь ребенка: еще 40 минут после остановки дыхания специалисты проводили реанимационные мероприятия и пытались вытащить мальчика с того света.

Известно, что ребенок воспитывался в благополучной семье. 30 января его похоронили в родном селе.

Тем временем, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову провести всестороннюю экспертизу для выяснения причин трагедии. К исследованиям привлекут независимых медэкспертов. В район направят специальную комиссию, которая проведет служебное расследование. Кроме того, по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей».

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