Следком возбудил дело по факту гибели мальчика Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние два дня в Волчихинском районе Алтайского края обсуждают ЧП: в районной больнице скончался семилетний мальчик. Местные жители считают, что ребенку не оказали должного лечения, а потому создали инициативную группу и толпой пошли добиваться отставки главврача из-за давних проблем со здравоохранением в районе. «Комсомолка» узнала подробности случившегося.

«Можно было спасти»

ЧП произошло 28 января. Как рассказал источник «Комсомолки», до дня трагедии ребенок лечился дома. Сначала родители мальчика якобы отказались от госпитализации, так как в больнице не было специалистов – лечить некому. Но в какой-то момент ситуация стала критической и ребенка все-таки госпитализировали. В тот же день мальчик скончался на больничной койке.

- Умер от ангины, она его «задушила». Мальчика можно было спасти, но на дежурстве не оказалось никого кроме медсестры. Кроме того, в больнице в реанимации нет ничего кроме наркоза. Оборудование давно устарело, кислорода нет, ничего нет. А по документам всё есть, - отмечала женщина в паблике «Инцидент Барнаул».

У местных жителей и до смерти ребенка были вопросы к руководству медицинской организации. А ЧП будто стало триггером, спусковым крючком: люди объединились и потребовали отставить главного врача больницы, на которую, по их словам, поступало немало жалоб. Многие сотрудники якобы уволились именно из-за того, что не поладили с руководителем ЦРБ.

- В селе уже не осталось врачей, педиатр один на район, один терапевт, один зубной, а о таких специалистах как лор и хирург осталось мечтать, - говорится в сообщении.

В Минздраве Алтайского края, тем временем, подчеркнули, что медработники полтора часа боролись за жизнь ребенка. Ведомство принесло соболезнования семье мальчика, и отметило, что проводится служебная проверка. О выводах говорить пока рано.

- До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребенка, - отметили в министерстве.

«Социальный взрыв»

С целью обсуждения ЧП и всех проблем, которые могли к нему привести, несколько десятков местных жителей встретились с главой Волчихинского района Михаилом Тарасовым.

- То, что происходит с медициной – происходит не только в Волчихинском районе. Есть большие сложности с кадровым составом, это основная проблема. Но Минздрав, губернатор, вышестоящие органы пытаются реализовать новую программу по здравоохранению. Изучаем ситуацию с молодыми кадрами – как их привлечь в наш район. Поймите, мы – не исключение. На встрече люди высказали свою боль, но такого социального взрыва не должно было быть, - отметил глава района в разговоре с корреспондентом «КП»-Барнаул».

Михаил Тарасов подчеркнул, что с жалобами люди могут обратиться в администрацию района или прокуратуру. Каждый случай не останется без внимания. Что касается семьи погибшего ребенка, то со слов главы района, ей будет оказана всесторонняя поддержка.

Вирусная инфекция?

По факту гибели мальчика Следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По данным следователей, 28 января при оказании помощи у мальчика остановилось дыхание. По предварительной информации, причиной смерти стала вирусная инфекция.

- В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные мероприятия, назначен ряд судебных экспертиз, которые позволят установить точную причину смерти ребенка. Изъята и изучается медицинская документация. Расследование уголовного дела продолжается, - отметил в СК.

Также проверку ведет прокуратура региона. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

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