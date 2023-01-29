Спасали 1,5 часа: семилетний мальчик скончался в алтайской больнице

Минздрав проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волчихинской ЦРБ скончался семилетний мальчик. Как сообщают в паблике «Инцидент Барнаул», ребенка лечили от ангины. Минздрав Алтайского края проводит проверку.

Одна из местных жительниц рассказала, что мальчик якобы умер от стеноза. В селе, со слов жителей, не осталось врачей, на район - один педиатр.

- Многие уволились по причине не смогли ужиться с главным врачом, если сейчас все притихнет то можно сказать что жить оставаться в районе не стоит, особенно тем у кого есть дети, - подчеркнула женщина.

Еще одна собеседница сообщила, что ребенку якобы не оказали должного лечения. Мальчика буквально «душила» ангина, но на дежурстве была лишь медсестра. Оборудования в больнице якобы недостаточно. Чтобы осветить проблему, в село пригласили журналистов.

Как рассказали «Комсомолке», Минздрав уже назначил проведение проверки Пока говорить о точной причине смерти мальчика рано.

- До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребенка. Они в течение 1,5 часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае, – отметила главврач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова.

В миндраве принесли соболезнования родным и близким ребенка.

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