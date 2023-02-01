Пре симптомах стеноза требуется срочное медицинское вмешательство Фото: Олег УКЛАДОВ

28 января в Волчихе умер семилетний мальчик. Ночью в больнице, куда ребенка доставили с диагнозом ангина, маленькому пациенту стало плохо, остановилось дыхание, спасти его не удалось. После обрушившего на главного врача ЦРБ народного гнева, губернатор Виктор Томенко поручил провести комплексное расследование обстоятельств смерти ребенка. Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- В данный момент в ЦРБ проводят экспертизы, к расследованию привлекли профильных специалистов, - сообщает Минздрав региона.

По одной из версий, озвученной в сетях, причиной смерти мальчика стал стеноз. Несмотря на то, что до результатов комплексной экспертизы это лишь предположение, в редакцию «КП» поступило несколько взволнованных читательских вопросов про эту болезнь.

Экс-заведующий реанимационным отделением детской инфекционной больницы Барнаула Олег Першин рассказал «Комсомолке» о симптомах стеноза и о том, как с ним сражались в Барнауле.

Опасные симптомы

По словам специалиста, острые проявления стеноза гортани - это осиплость, приступообразный «лающий кашель», затруднение вдоха и бледность кожных покровов.

- Это серьезное заболевание, при котором частично или полностью перекрывается просвет гортани, сужается пространство за голосовыми связками. Ситуация опасная и требует срочного медицинского вмешательства, - говорит врач.

Дети до трех лет, по словам Першина, особенно подвержены стенозу гортани из-за возрастных анатомических особенностей дыхательных путей:

-У них горлышко имеет форму песочных часов, даже легкий воспалительный процесс в верхних дыхательных путях ребенка, небольшой отек слизистой гортани может вызвать сужение ее просвета и нарушение дыхания.

Причиной стеноза, по словам Першина, могут быть как вирусы или бактерии, так и аллергические реакции. Аллергический отек, как правило, развивается стремительно.

Что делать до приезда врачей

- До приезда «скорой» важно максимально успокоить пациента, волнение приведет к еще большей одышке, спокойному ребенку дышать будет легче, - советует врач. - Также важно обеспечить приток свежего влажного воздуха – открыть окно, возможно, расположиться в ванной с открытым на всю мощность краном с горячей (до пара) водой. При этом положение больного должно быть вертикальным. Также в этой ситуации можно использовать сосудосуживающие капли в нос для горла – на вдохе сделать две-три ингаляции.

В условиях стационара при стенозе гортани, по словам эксперта, проводится противоотёчное, противовоспалительное, антибактериальное, противоаллергическое лечение. В тяжелых случаях в первые дни лечение может осуществляться в отделении реанимации.

В случае самого тяжелого проявления стеноза гортани, когда наступает удушье, необходима интубация трахеи - в дыхательные пути для обеспечения притока воздуха вставляется трубка.

- Наверное, выводы о причинах трагедии в Волчихе делать рано, - подчеркнул специалист, - мне трудно представить, как в современных условиях допустить в больнице смерть именно от стеноза. В Барнауле, к примеру, еще 30 лет назад эта помощь была отлажена идеально.

Першин признал, что в начале девяностых годов прошлого века детский стеноз действительно был проблемой.

- Маленькие пациенты умирали часто, - вспоминает специалист. - Тогда мы, врачи реанимации отправились в библиотеки (и в Шишковку, и в специализированные), проработали все научные статьи, где и как лечат от стеноза, в итоге наткнулись на одно отделение в Москве, где были хорошие результаты и стали лечить по их методике.

По словам собеседника, один из реаниматологов даже съездил в те годы к коллегам с медом и орехами и привез, во-первых , фото и схему особой камеры с подачей увлажненного кислорода, во-вторых, распылитель, который подавал увлажненный кислород.

- После этого мы сами соорудили подобные прозрачные камеры из оргстекла, куда ребенок помещался с мамой, а на заводе «Геофизика» нам сделали правильные распылители, и проблема ушла,- вспоминает врач. – Дети со стенозом даже в реанимацию перестали поступать. На моей памяти после этого смертей от стеноза в нашей больнице не было вообще.

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